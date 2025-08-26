Τα ρεκόρ στο αεροδρόμιο Καλαμάτας και οι αναξιοποίητες δυνατότητες της Μεσσηνίας

Λίγες ημέρες πριν το τέλος του καλοκαιριού και όλα δείχνουν πως για μια ακόμα χρονιά θα διαψευστεί το ιερατείο της μιζέριας, που προφήτευε μαύρη τουριστική σεζόν και ταβάνι στις ταξιδιωτικές επιδόσεις της Μεσσηνίας.

Ήδη τα πρώτα επίσημα στοιχεία, τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διαψεύδουν κατηγορηματικά εκείνους που επένδυσαν στην καταστροφή, για να αποκομίσουν πολιτικά ή οικονομικά οφέλη. Τις επόμενες ημέρες μάλιστα θα έχουμε ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα, καθώς θα δημοσιευτούν και τα στοιχεία για τον τζίρο της εστίασης και των καταλυμάτων.

Είναι όλα ρόδινα στον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας και της Μεσσηνίας; Προφανέστατα δεν είναι όλα τέλεια, καθώς παραμένουν οι δομικές αδυναμίες, που στερούν ταξιδιωτικά έσοδα τόσο από τη χώρα όσο και από τον νομό. Η Ελλάδα όμως παραμένει ένα από τα καλύτερα «οικόπεδα» του πλανήτη και γι’ αυτό ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο θέλουν να την επισκεφτούν. Η αύξηση της παγκόσμιας μεσαίας τάξης και τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια έχουν οδηγήσει σε αύξηση των ταξιδιών, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχιστούν και τις επόμενες δεκαετίες.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον είναι απολύτως βέβαιο ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα θα αυξάνει διαρκώς τις επόμενες δεκαετίες, και γι’ αυτό όσοι μιλούν για υπερτουρισμό στις μέρες μας μελλοντικά θα τρίβουν τα μάτια τους με τους αριθμούς που θα βλέπουν και δεν θα πιστεύουν. Ειδικά η Μεσσηνία, όπως και ολόκληρη η Πελοπόννησος, έχουν τεράστια περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, αλλά δεν κάνουν τα μεγάλα άλματα που απαιτούνται για να καταξιωθούν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Τόσο η Μεσσηνία όσο και η Πελοπόννησος προχωρούν και φέτος με μικρά διστακτικά βήματα, που δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς. Τα συνεχή ρεκόρ της επιβατικής κίνησης του Αερολιμένα Καλαμάτας και η αύξηση των εσόδων απλώς καταγράφουν τις δυνατότητες της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραμένει ζητούμενο.

