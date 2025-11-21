Η τοιχογραφία που δίχασε την Καλαμάτα

Ο καλλιτέχνης Κλεομένης Κωστόπουλος - KLE, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, πέτυχε κάτι που κάθε δημιουργός και κάθε χορηγός επιδιώκει: Να γίνει αντικείμενο συζήτησης. Και η συζήτηση αυτή, όσο οξύθυμη κι αν είναι, λειτουργεί ως διαφήμιση. Στα κοινωνικά δίκτυα η εξίσωση είναι απλή: Όσο περισσότερο μιλούν για το έργο, τόσο μεγαλώνει η απήχησή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια δημόσια δημιουργία διχάζει. Το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη αντιμετωπίστηκε αρχικά με ειρωνεία και έντονες αντιθέσεις. Ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι θεωρήθηκε από πολλούς «σιδερένιο τέρας». Με τον χρόνο, η δημόσια κρίση ωριμάζει και οι κοινωνίες συνηθίζουν όσα αρχικά απορρίπτουν.

Στην Ελλάδα, όμως, όπου ο διχασμός αποτελεί σχεδόν εθνικό σπορ, θα ήταν περίεργο να μη διαμορφωθούν δύο στρατόπεδα για μια τοιχογραφία στο κέντρο της Καλαμάτας. Και φυσικά, τα στρατόπεδα αυτά δεν σχηματίζονται μόνο με καλλιτεχνικά κριτήρια. Οι υποστηρικτές και οι επικριτές συχνά κινούνται γύρω από παραταξιακές ταυτίσεις ή γύρω από το γνώριμο ομόκεντρο σύστημα σχέσεων, συμφερόντων, εξαρτήσεων και σιωπηρής ανοχής που χαρακτηρίζει την τοπική δημόσια ζωή. Η καλλιτεχνική αξία του έργου γίνεται η αφορμή, η αληθινή σύγκρουση βρίσκεται αλλού. Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος όσων σχολιάζουν αναπαράγει βιαστικές πληροφορίες από το Διαδίκτυο χωρίς ουσιαστική γνώση.

Η μουσική παιδεία δεν είναι αυτονόητη ούτε και η εξοικείωση με το λυρικό θέατρο. Ελάχιστοι μπορούν να ξεχωρίσουν έναν τενόρο από έναν βαρύτονο. Ίσως λίγο περισσότεροι γνωρίζουν ότι η Μαρία Κάλλας ήταν υψίφωνος. Όσο για τη σχέση της με τη Μεσσηνία, περιορίζεται στην καταγωγή του πατέρα της από το Νεοχώρι. Η ίδια δεν είχε καμία ουσιαστική σύνδεση με την αγροτική τότε περιοχή. Ωστόσο, στο μάρκετινγκ η πραγματικότητα δεν είναι πάντα προϋπόθεση. Τα αφηγήματα συχνά δημιουργούν δεσμούς εκεί όπου δεν υπήρχαν, αρκεί να τα χειρίζονται άνθρωποι που γνωρίζουν τα όριά τους. Δεν αρκεί να κρατά κάποιος ένα κοντάρι για να γίνει πρωταθλητής τού επί κοντώ -και το πάθημα με την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να καεί ένα σύμβολο, όταν το φορτώνουν με βάρος που δεν αντέχει.

lathanasis@yahoo.gr