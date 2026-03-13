Πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και δεκάδες άλλα έγγραφα εκδίδονται πλέον σε λίγα λεπτά από τον υπολογιστή ή το κινητό. Η πλατφόρμα gov.gr και η εφαρμογή gov wallet έφεραν μια μικρή επανάσταση στην καθημερινότητα. Ο πολίτης δεν χρειάζεται να στήνεται σε ουρές ούτε να κουβαλά φακέλους με χαρτιά. Με λίγες εξαιρέσεις ο δημόσιος τομέας προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα στα νέα δεδομένα. Οι περισσότερες υπηρεσίες δέχονται πλέον τα ψηφιακά έγγραφα χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί που η πραγματικότητα μοιάζει να έχει κολλήσει στο παρελθόν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο. Ο πολίτης παρουσιάζει το ψηφιακό έγγραφο στο κινητό του και η επιχείρηση ζητά το «γνήσιο», για να το… φωτοτυπήσει. Η τεχνολογία υπάρχει. Η νομοθεσία υπάρχει. Αυτό που απουσιάζει είναι η διάθεση προσαρμογής.

Το παράδοξο είναι ότι στον ψηφιακό αναχρονισμό πρωταγωνιστούν συχνά μεγάλες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις με τεχνολογικές υποδομές και οικονομική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά αρνούνται να αποδεχθούν ακόμη και την ψηφιακή ταυτότητα. Αν στο κάδρο προστεθούν και οι μικρές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την τεχνολογική εξέλιξη, τότε η εικόνα γίνεται πιο καθαρή. Μπροστά μας βρίσκεται η Ελλάδα των δύο ψηφιακών ταχυτήτων: Από τη μία πλευρά ένα κράτος, που επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες. Από την άλλη ένας ιδιωτικός τομέας, που σε μεγάλο βαθμό μένει κολλημένος στον προηγούμενο αιώνα. Και στη μέση ο πολίτης που συνεχίζει να ταλαιπωρείται.

Σε κάθε περίπτωση η Πολιτεία οφείλει να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Η αποδοχή των ψηφιακών εγγράφων πρέπει να γίνει υποχρεωτική. Όποια επιχείρηση αρνείται να συμμορφωθεί οφείλει να πληρώνει πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που θα καταλήγει στον πολίτη που ταλαιπωρήθηκε. Γιατί ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να λειτουργεί α λα καρτ. Ή θα ισχύει για όλους ή δεν θα ισχύει για κανέναν.

