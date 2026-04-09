Το «μεσσηνιακό όνειρο» και οι φύλακες της στασιμότητας

Η απάντηση κρύβεται σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που δεν επιθυμεί καμία ουσιαστική αλλαγή, φοβούμενο μη χάσει τη θέση του στην τοπική κοινωνική και οικονομική ιεραρχία. Πρόκειται για τους βολεμένους της περιοχής, που φαντασιώνονται ότι είναι πλούσιοι, ενώ απλώς διαθέτουν μερικά χρήματα παραπάνω από τους υπόλοιπους σε μια από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ξεπεσμένοι ψευτοαριστοκράτες, που αναπολούν με νοσταλγία ένα δήθεν ένδοξο παρελθόν, λησμονώντας βολικά ότι οι περισσότερες κατοικίες στα χωριά μας δεν διέθεταν κάποτε ούτε τις βασικές υποδομές υγιεινής. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται κυρίως σε μια μερίδα επιχειρηματιών, που τρέμουν τον ανταγωνισμό περισσότερο από τη στασιμότητα ή την πλήρη κατάρρευση. Η υπόλοιπη επιχειρηματική κοινότητα στοιχίζεται σιωπηρά πίσω τους, ελπίζοντας σε έναν «από μηχανής» πολιτικό θεό, που θα ρυθμίζει χρέη και θα προσφέρει το φιλί της ζωής σε θνησιγενείς επιχειρήσεις μέχρι την επόμενη κρίση.

Παράλληλα, συντηρείται το «μεσσηνιακό όνειρο»: ένας σίγουρος διορισμός στο Δημόσιο, συμπληρωματικό εισόδημα από τη μαύρη πώληση χύμα λαδιού στο ελαιοτριβείο και μερικές εισπράξεις από το Airbnb. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που πολλοί υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια. Αυτή η νοσηρή προσκόλληση στο παρελθόν και η άρνηση κάθε υγιούς ανταγωνισμού κρατούν τη Μεσσηνία δέσμια μιας ιδιότυπης οπισθοδρόμησης. Όσοι βολεύονται με τα ψίχουλα μιας στάσιμης οικονομίας, τρέμουν την πραγματική ανάπτυξη, γιατί γνωρίζουν πως σε ένα σύγχρονο περιβάλλον αξιοκρατίας, οι τίτλοι και οι γνωριμίες τους θα έχαναν την αξία τους. Προτιμούν λοιπόν να παραμένουν «πρώτοι στο χωριό», έστω και αν το χωριό φθίνει, παρά να γίνουν μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η υποκρισία περισσεύει όταν οι ίδιοι άνθρωποι που ξορκίζουν τις επενδύσεις, διαμαρτύρονται κατόπιν για τη φυγή των νέων στο εξωτερικό.

Τελικά, η Μεσσηνία δεν κινδυνεύει από την έλλειψη πόρων, αλλά από την πληθώρα των βολεμένων, που θυσιάζουν το μέλλον του τόπου στον βωμό της δικής τους πρόσκαιρης και πλαστής κυριαρχίας.

