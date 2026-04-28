Καλαμάτα: Πάρκινγκ υπάρχουν, πολιτική βούληση δεν υπάρχει

Η εύκολη ανάγνωση του προβλήματος, αυτή που βολεύει την εκάστοτε δημοτική αρχή, είναι η δήθεν έλλειψη χώρων πάρκινγκ. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο κυνική: Η πόλη δεν στερείται θέσεων, αλλά πολιτικής βούλησης. Η Καλαμάτα αντιμετωπίζει ασφυκτικό πρόβλημα όλο τον χρόνο στο κέντρο και τους καλοκαιρινούς μήνες στην Παραλία, κυρίως επειδή η δημοτική αρχή εμφανίζεται διαχρονικά απρόθυμη να επιβάλει ένα σοβαρό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Μια τέτοια κίνηση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την είσοδο τόσων αυτοκινήτων στον αστικό ιστό.

Ας δούμε τα δεδομένα: Στο πάρκινγκ του Νέδοντα και στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας (ΚΑΚ) υπάρχουν τόσες θέσεις στάθμευσης που δεν διαθέτει καμία άλλη πόλη αντίστοιχου μεγέθους, ούτε στην Ελλάδα ούτε καν σε ευρωπαϊκούς οικισμούς. Παρόλα αυτά, εκατοντάδες θέσεις στην ΚΑΚ μένουν αναξιοποίητες, επειδή οδηγοί προτιμούν να σταθμεύουν παράνομα ή να «κόβουν βόλτες» επίμονα γύρω από την πλατεία, αρνούμενοι να περπατήσουν λίγα μέτρα. Το πρόβλημα επιτείνεται από την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των οχημάτων. Τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας στη Μεσσηνία αυξήθηκαν την τελευταία εικοσιπενταετία κατά 57,8%, φτάνοντας από τα 37.075 το 1999 στο ιστορικό υψηλό των 58.807 το 2024. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα οχήματα από Αρκαδία, Λακωνία, Ηλεία και Αττική που συρρέουν για αγορές και διασκέδαση, η κατάσταση γίνεται εκρηκτική. Όσα νέα πάρκινγκ και αν κατασκευαστούν, τα αυτοκίνητα θα πολλαπλασιάζονται πάντα ταχύτερα.

Η δημιουργία επιπλέον χώρων στο κέντρο λειτουργεί απλώς ως μαγνήτης, που προσελκύει περισσότερα οχήματα, επιδεινώνοντας τον φαύλο κύκλο. Η λύση δεν βρίσκεται στη φιλοξενία περισσότερων ΙΧ, αλλά στην απελευθέρωση του δημόσιου χώρου. Αν δεν επενδύσουμε σε ένα σύγχρονο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που θα καθιστά το αυτοκίνητο περιττό, η πόλη θα παραμένει εγκλωβισμένη. Χρειάζεται τόλμη για να περιοριστεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο και να δοθεί προτεραιότητα στον πολίτη. Η ελεγχόμενη στάθμευση και η πραγματική δημόσια συγκοινωνία είναι η μόνη διέξοδος.

lathanasis@gmail.com