Δέκα κατηγορίες αρνητών επένδυσης: 5) Μελέτες για το τίποτα με το πάτημα ενός κουμπιού

Η πρόσφατη καταγραφή με τους δέκα αρνητές των επενδύσεων άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Μεσσηνίας και συνολικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην πέμπτη κατηγορία, στα γνωστά «τρωκτικά» που εκβιάζουν για μια θετική γνωμοδότηση με το αζημίωτο.

Πρόκειται για ένα ιδιότυπο πνευματικό προλεταριάτο που διεκδικεί το δικό του κομμάτι από την οικονομική πίτα των επενδύσεων, προσφέροντας γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μεγεθύνεται συνεχώς. Το οικοσύστημα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία ευνοούν την ανάπτυξή της. Την ίδια ώρα, η χώρα διαθέτει μεγάλο αριθμό επιστημονικού προσωπικού με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αλλά ελάχιστες υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Στο ίδιο κάδρο προστίθενται πολλοί απόστρατοι αιρετοί πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί που διατηρούνται σε εφεδρεία μέσω ΜΚΟ, καθώς και η ευκολία δημιουργίας μιας ψηφιακής ενημερωτικής ιστοσελίδας.

Η ομάδα αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά τους ιδεολογικούς σχεδιαστές. Πανεπιστημιακοί, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και δημοσιογράφοι πιστεύουν ειλικρινά ότι η κοινωνία οργανώνεται μόνο μέσω κρατικών παρεμβάσεων. Αντιμετωπίζουν με καχυποψία την αγορά και ζητούν αυστηρό κοινωνικό έλεγχο, κινούμενοι από καθαρή ιδεολογία. Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει τους διεκδικητές ισχύος. Ανήκουν στο ίδιο μορφωτικό περιβάλλον, αλλά το κίνητρό τους δεν είναι ιδεολογικό. Χρησιμοποιούν την αντίσταση στις επενδύσεις για να αποκτήσουν οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό κεφάλαιο. Μέσα από επιτροπές αγώνα, ΜΚΟ και δημόσιες παρεμβάσεις επιδιώκουν αναγνωρισιμότητα, χρηματοδότηση ή πολιτική ισχύ.

Και οι δύο κατηγορίες χρειάζονται χρήματα για να αυτοσυντηρηθούν. Για τον λόγο αυτό, προσφέρουν προστασία και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που τους εξασφαλίζουν μελέτες, συνεργασίες ή προβολή. Αντίθετα, επιτίθενται με μανία σε όποιο έργο ξεφεύγει από την επιρροή τους. Η κατάσταση αναμένεται να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτοπίζει επιστήμονες από την παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα μετατρέπεται σε όπλο για όποιον θέλει να αποσπάσει μερίδιο από την πίτα. Σύντομα, ο τόπος θα πλημμυρίσει με αυτοματοποιημένες μελέτες και γνωματεύσεις για το τίποτα, γραμμένες με το πάτημα ενός κουμπιού, με μοναδικό στόχο τον εκβιασμό της ανάπτυξης.

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