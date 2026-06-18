Οι δέκα αρνητές των επενδύσεων

Λόγω του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, οι μεγάλες επενδύσεις κρίνουν πλέον το μέλλον της Μεσσηνίας και συνολικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Χωρίς νέες θέσεις εργασίας, η τοπική οικονομία κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση. Αν και οι επενδύσεις αποτελούν ζήτημα ζωής και θανάτου, υπάρχουν σταθερά ορισμένοι που διαφωνούν. Σήμερα κάνουμε μια πρώτη, απαραίτητη καταγραφή αυτών των αρνητών.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, που με κύριο στόχο την ανατροπή της αστικής δημοκρατίας πιστεύει ότι η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου θα συνδράμει στην προσπάθειά της. Η αντικαπιταλιστική δεξιά, η οποία κινείται με την ίδια ακριβώς λογική, προσδοκώντας ότι η οικονομική εξαθλίωση θα φέρει τελικά την επιθυμητή ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Η εκάστοτε αντιπολίτευση, που λέει «όχι σε όλα» μόνο και μόνο για να γίνει κυβέρνηση ή δημοτική αρχή. Ακόμα κι αν δεν το φωνάζει, στοιχίζεται σιωπηλά πίσω από τα άκρα, νομιμοποιώντας τον αντισυστημισμό. Οι ακραίοι οικολόγοι, που μοιάζουν να θέλουν την πλήρη εξόντωση του ανθρώπου και της παραγωγής για να κάνουν σεργιάνι ανενόχλητες οι γουστέρες. Τα «τρωκτικά» που εκβιάζουν για μια θετική γνωμοδότηση με το αζημίωτο. Στην κατηγορία αυτή κυριαρχούν ΜΚΟ που διεκδικούν μελέτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης που ψάχνουν διαφήμιση ή «μαύρο χρήμα», καιροσκόποι και επίδοξοι πολιτικοί που αναζητούν κονδύλια για την προεκλογική τους εκστρατεία. Τα αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που τρέμουν μην χάσουν το μονοπώλιο της αγοράς, τον έλεγχο των τοπικών δραστηριοτήτων και τα κεκτημένα προνόμια ετών. Οι «μπροστινοί» που έχασαν τη δουλειά και αγωνίζονται να περισώσουν τη φήμη τους, ώστε να μπουν «μπροστά» στις επόμενες επενδύσεις. Οι γραφικοί τοπικιστές, που εγκλωβισμένοι στην εσωστρέφεια δεν θέλουν «ξένους» επενδυτές ούτε καν από τον διπλανό νομό. Οι ινφλουένσερ, οι οποίοι κυνηγούν μανιωδώς ακολούθους και χρήμα στα κοινωνικά δίκτυα πουλώντας φτηνή, ανέξοδη αντίσταση και εύκολο συναίσθημα. Οι απλώς θεοπάλαβοι, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και δεν αποκλείεται στο μέλλον να εξελιχθούν σε ηγέτες μιας από τις προηγούμενες κατηγορίες. Όλοι αυτοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, αποτελούν τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη του τόπου, βάζοντας το προσωπικό ή κομματικό τους συμφέρον πάνω από το μέλλον του τόπου και των νέων που φεύγουν από τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο για να βρουν εργασία.

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