Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανησυχία για τα επίπεδα ραδιενέργειας στη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με τo ΑΠΕ-ΜΠΕ, «χτυπήθηκε μονάδα» από ρωσικά πυρά και μέρος της εγκατάστασης βρίσκεται στις φλόγες.

Από τη μεριά του, πάντως, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μεταδίδει ότι το αντιληπτό επίπεδο ραδιενέργειας στον χώρο όπου βρίσκεται το πυρηνικό εργοστάσιο παραμένει αμετάβλητο. Επικαλείται εκπρόσωπο της ουκρανικής εγκατάστασης.

Το πρακτορείο, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, ανέφερε ακόμη ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε εξαιτίας ρωσικών πυρών βρίσκεται εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης και ότι μια από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας στον σταθμό τέθηκε εκτός λειτουργίας.

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:



?At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

?The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x