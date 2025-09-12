39 χρόνια μετά τους σεισμούς σε ακατάλληλα σχολεία

Θα γράψω το ίδιο σημείωμα με το περσινό, προσθέτοντας έναν χρόνο, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Τριάντα εννέα χρόνια (φέτος) μετά τους σεισμούς του 1986 και χθες το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά βρήκε μαθητές της Καλαμάτας σε λυόμενα σχολεία ή και σε ακατάλληλα και ανεπαρκή κτήρια. Ο λόγος για το 17ο Δημοτικό κοντά στην οδό Σπάρτης, πάνω από το Κάστρο, που εξακολουθεί να στεγάζεται σε λυόμενα που προσέφερε η ολλανδική κυβέρνηση στη σεισμόπληκτη Καλαμάτα. Το 5ο Δημοτικό, του Μπενάκη, που ήταν προβληματικό και ανεπαρκές από τη δεκαετία του ‘70, όταν ήμουν εγώ μαθητής σε αυτό. Το 4ο Νηπιαγωγείο, που στεγάζεται σε λυόμενο στο προαύλιο του 6ου Δημοτικού, στη Ράχη. Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που φιλοξενείται σε μικρό και ακατάλληλο κτήριο.

Σε αυτά τα σχολεία δεν πήγαν χθες για τον αγιασμό οι επίσημοι. Πηγαίνουν πάντα σε “καλά” σχολεία, με εξαίρεση -αν θυμάμαι σωστά- πριν από χρόνια που παραβρέθηκαν στα “αφιλόξενα” ΕΠΑΛ στην οδό Κρήτης.

Σε αυτά τα σχολεία θα έπρεπε να πάνε. Για να δείξουν ότι τα νοιάζονται στην πράξη, για να στηρίξουν μαθητές κι εκπαιδευτικούς και να τους ζητήσουν συγγνώμη κι εκ μέρους της Πολιτείας, που εξακολουθούν να στεγάζονται σε αφιλόξενο σχολικό περιβάλλον. Για να τους ενημερώσουν ότι έχουν καταθέσει μελέτες και έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να εντάξουν τα νέα σύγχρονα σχολικά κτήρια σε χρηματοδοτικά προγράμματα, για να δημοπρατηθούν και να κατασκευαστούν.

Για την ενημέρωση και την αλήθεια, φέτος μετά από 39 χρόνια, επιτέλους, κάτι πάει να κινηθεί. Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, όπου παρευρέθηκε χθες στον αγιασμό ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή των νέων σχολικών κτηρίων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και του Γυμνασίου - Λυκείου Χώρας. Και ο Δήμος Καλαμάτας περιμένει από τις “Κτιριακές Υποδομές” να κατασκευάσουν το νέο ενιαίο Δημοτικό (5ο και 17ο). Ελπίζουμε του χρόνου να έχουν δημοπρατηθεί. Γιατί η αδυναμία παρατράβηξε, δεν πάει άλλο.