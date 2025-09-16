Άμεση η ανάγκη προβολής της γραμμής Καλαμάτα - Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε πριν δύο 24ωρα η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας εμβληματικός θεσμός για την κοινωνικοοικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας, φέτος μάλιστα και με επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή της ΔΕΘ.

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αρκετά άτομα από τη Μεσσηνία και ευρύτερα από την Πελοπόννησο βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, είτε συμμετέχοντας ενεργά ως εκθέτες, είτε παρακολουθώντας ως επισκέπτες την Έκθεση.

Για μία ακόμα χρονιά, αυτό που διαπιστώσαμε πάντως είναι ότι ακόμα και δραστήρια μέλη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την Καλαμάτα, γραμμή που είναι ενεργή εδώ και χρόνια και κανονικά θα έπρεπε να έχει γίνει ευρέως γνωστή και στη συμπρωτεύουσα.

Η ΔΕΘ άλλωστε ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γίνει περισσότερο γνωστή στο κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα η δυνατότητα να φτάσει κάποιος από τη Μακεδονία στην Καλαμάτα μέσα σε μία μόνο ώρα.

Μα θα πει κάποιος πρόκειται για γραμμή που “τρέχει” μία ιδιωτική εταιρεία και αν ήθελε και το έκρινε σκόπιμο θα το προωθούσε καταλλήλως. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, διότι το να γίνει γνωστή η γραμμή και να αυξηθεί η κίνηση επισκεπτών από τη Βόρεια Ελλάδα στην Πελοπόννησο, αυτό θα έχει άμεση οικονομική επίπτωση στην τοπική οικονομία.

Θα υπάρξουν περισσότερες κρατήσεις, θα υπάρξει αυξημένη κατανάλωση στην εστίαση κ.α., συνεπώς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και το Επιμελητήριο θα έπρεπε στις δράσεις προβολής τους στη ΔΕΘ να έχουν σε προβεβλημένη θέση την συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση.

Το ότι η φετινή ΔΕΘ προσέλκυσε περίπου 230.000 επισκέπτες σε 9 μέρες, δείχνει ότι αποτελεί χωρίς αμφιβολία μία πολύ δυνατή ευκαιρία για την προώθηση της Πελοποννήσου, ως έναν τουριστικό προορισμό που έχει να προσφέρει ιδιαίτερες εμπειρίες στον επισκέπτη και στον οποίο μπορούν να φτάσουν πολύ πιο εύκολα από ότι μπορεί κάποιος να φαντάζεται.