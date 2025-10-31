Στην αυτοδιοίκηση έχει ρόλο και η μειοψηφία

Αποχώρησε για μια ακόμα φορά χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, η μείζων μειοψηφία, διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην της δίνει γραφείο στο Δημαρχείο και γραμματειακή υποστήριξη, για να επιτελέσει το καθήκον της.

Ο επικεφαλής της Κώστας Γεωργακόπουλος επέκρινε δριμύτατα τη δημοτική αρχή, επισημαίνοντας ότι είναι θέμα δημοκρατίας, αναφερόμενος και στο ζήτημα του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας που ισχύει και το οποίο υποβαθμίζει και ακυρώνει τον πιο σημαντικό ρόλο της αντιπολίτευσης: την άσκηση ελέγχου απέναντι στη δημοτική αρχή.

Μπορεί να φαίνεται ακραία και λαϊκίστικη, μικροπολιτική αντίδραση η αποχώρηση της μειοψηφίας από ένα κυρίαρχο συλλογικό όργανο, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά, αλήθεια, πόσους ευπρεπείς πολιτικά και τρόπους εποικοδομητικής αντίδρασης, έχει στη διάθεσή της μια παράταξη της μειοψηφίας; Απέναντι, μάλιστα, στην κυριαρχία της δημοτικής αρχής που έχει την “κοινοβουλευτική” πλειοψηφία και μπορεί να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή.

Η άρνηση της δημοτικής αρχής να παραχωρήσει γραφείο και γραμματειακή υποστήριξη δεν είναι σημερινή, χθεσινή. Είναι από την αρχή της αυτοδιοικητικής θητείας, από το 2024.

Η μη ικανοποίηση του αιτήματος δείχνει αλαζονεία και υπεροψία, άρνηση αποδοχής του ρόλου της μειοψηφίας, που της ανέθεσαν οι δημότες με την ψήφο τους. Και αυτή τη συμπεριφορά ήρθε να ενισχύσει ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομοθέτησε το υπουργείο Εσωτερικών και αποδέχθηκαν όλες οι δημοτικές αρχές της Μεσσηνίας. Υιοθέτησαν την ακύρωση του ελεγκτικού ρόλου της μειοψηφίας στα επίκαιρα θέματα του δήμου, με την απόρριψη της δυνατότητας οι σύμβουλοι της μειοψηφίας να θέτουν έναν ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό ερωτήσεων στις τακτικές συνεδριάσεις. Και να μην έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μια πρόταση ψηφίσματος, που θα απορριφθεί από τη δημοτική αρχή, ακυρώνοντας στη μειοψηφία τη δυνατότητα να δώσει το πολιτικό της στίγμα. Είναι πράγματι θέμα δημοκρατίας και λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, στην οποία πέρα από τη δημοτική αρχή, ουσιαστικό ρόλο έχει και η μειοψηφία. Και αυτόν πρέπει να τον επιτελεί.