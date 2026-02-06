Τα Δημοτικά Συμβούλια δεν χρειάζονται ειδικό όργανο

Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι συλλογικά, δημοκρατικά και κυρίαρχα όργανα. Και δεν έχουν καμία σχέση και ανάγκη για “την θέσπιση ειδικού οργάνου που θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της συμπεριφοράς των μελών τους κατά τις συνεδριάσεις και την επιβολή κυρώσεων, όπως π.χ. αποκλεισμού συμμετοχής σε συνεδριάσεις ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και υποτροπής ακόμη και έκπτωσης από το αξίωμα”.

Η πρόταση για τιμωρία που θα προβλέπει μάλιστα κι έκπτωση από το αξίωμα, μόνο ως απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η απόρριψη και η καταδίκη της δεν χωράει την παραμικρή αμφισβήτηση.

Είναι πράγματι προβληματική και αποκρουστική στους πολίτες, η εικόνα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Και την ευθύνη την έχουν αυτοί που μετέχουν, οι σύμβουλοι. Το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης αναλογεί στον πρόεδρο και τον δήμαρχο. Αυτοί οφείλουν να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συλλογικό, πολιτικό όργανο, όπου η κατάθεση των απόψεων και η άσκηση κριτικής είναι σεβαστή από όλους. Απόψεις με πολιτικό χαρακτήρα και κρίση με σεβασμό στη διαφορετική άποψη, χωρίς ύβρεις, προσβλητικούς και προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, που να πείθει τους πολίτες ότι όλοι οι σύμβουλοι νοιάζονται για το κοινό καλό και το συμφέρον του Δήμου, όπως είναι η αποστολή τους. Και οι πολίτες έχουν άποψη και κρίση και είναι αυτοί που θα κρίνουν και θα ελέγξουν τους συμβούλους που ασκούν εξουσία ή βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Και πέρα από την καθημερινή γνώμη τους για την παρουσία και το έργο των συμβούλων, οι πολίτες είναι αυτοί που θα στείλουν τον τελικό λογαριασμό με την ψήφο τους στις ερχόμενες εκλογές.

Και για να τελειώνουμε, ακόμα και αυτός ο προβληματικός Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπει ενέργειες, ώστε ο πρόεδρος να επιβάλλει την τάξη και το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ομαλά.

Λειτουργώντας αντικειμενικά, πολιτικά και δημοκρατικά μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του Συμβουλίου χωρίς κυρώσεις από τον ίδιο και πολύ περισσότερο από ...ειδικό όργανο.