Μακρύς και δύσκολος ο δρόμος για τις διεκδικήσεις της Καλαμάτας

“Η Καλαμάτα αλλάζει με έργο χειροπιαστό, με σχέδιο, τόλμη και πίστη στις δυνάμεις της”, σημείωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στην καθιερωμένη ομιλία του στο γεύμα της γιορτής της Υπαπαντής.

Αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030 και στον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη και ζήτησε τη βοήθεια της κυβέρνησης σε αρκετά σημαντικά έργα. Εξέφρασε την ανησυχία του για το θέμα της παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, “που έχει καθυστερήσεις και δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή”. Είπε ότι το αντιπλημμυρικό έργο της Ανατολικής Πόλης έχει “κολλήσει” σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, κυρίως λόγω απαλλοτριώσεων και παρατήρησε πως “με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να διασφαλιστεί η συνολική, κεντρική αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης”.

Για το Κλιματικό Συμβόλαιο ανέφερε ότι “υλοποιείται σε σημαντικό ποσοστό, όχι όμως με τους ρυθμούς που θα επιθυμούσαμε” και πρόσθεσε: “Αναμένουμε, εδώ από την Πολιτεία, μια ειδική χρηματοδότηση για τις 6 ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να στηριχθούν και να αποτελέσουν ουσιαστικό οδηγό για τις υπόλοιπες”. Σημείωσε ότι “αναμένουμε τις χρηματοδοτήσεις για τα υπόλοιπα έργα αναπλάσεων και αστικών παρεμβάσεων, που θα συνδέσουν το κέντρο της Καλαμάτας με την Ανατολική Πόλη”.

Για το κρίσιμο έργο της σύνδεσης των πηγών του Αγίου Φλώρου με τις πηγές του Πηδήματος, για το οποίο απαιτούνται 12 εκ. ευρώ, ζήτησε βοήθεια από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, σημειώνοντας ότι “η Πολιτεία πρέπει να το στηρίξει”. Και ζήτησε τη στήριξη της Πολιτείας, “να γίνει επιτέλους πράξη το όραμα δεκαετιών για την πόλη με την κατασκευή του Παλέ ντε Σπορ, καθώς η Καλαμάτα δεν έχει αποκτήσει νέα αθλητική εγκατάσταση εδώ και 30 χρόνια”.

Είναι αρκετά τα έργα και υψηλές οι χρηματοδοτήσεις, που ζήτησε ο δήμαρχος και που έχει ανάγκη ο δήμος. Είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος, για να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι διεκδικήσεις. Θέλει συνέπεια, πίεση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.