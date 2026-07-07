Ενότητα σφυρηλατημένη στο αυτοδιοικητικό ταμείο

Οι αλλαγές που έχουν προωθηθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια στον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν μοναδικό γνώμονα τη διατήρηση των δημοτικών αρχών στην εξουσία, χωρίς προβλήματα. Η Ν.Δ. ελέγχει τη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων και των περιφερειών της χώρας και προφανώς επιθυμεί τη διατήρηση της κατεστημένης τάξης πραγμάτων. Η λειτουργικότητα της αυτοδιοίκησης και η αξιοπιστία του θεσμού και των ανθρώπων της περνούν σε δεύτερη μοίρα, μιας και αυτό που έχει προφανώς μεγαλύτερη αξία και σημασία είναι η συντήρηση ενός ισχυρού μηχανισμού στελεχών που βοηθούν στη διατήρηση της εξουσίας τόσο τοπικά όσο κυρίως κεντρικά.

Ο νέος εκλογικός νόμος στοχεύει στο να καταστήσει σχεδόν περιττές τις δημοτικές εκλογές, μιας και έχει επιλεγεί ένα σύστημα που η εξήγησή του στα τηλεοπτικά παράθυρα έχει προκαλέσει γέλιο. Αν δεν μεταβληθεί η κυβερνητική πλειοψηφία, οι επόμενες εκλογές θα μείνουν στην ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο θα κληθούν να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Ο στόχος βέβαια δεν είναι να ψηφίσουν, αλλά να είναι τόσο ξεκάθαρο ποιος θα επανεκλεγεί, ώστε να πάνε στην κάλπη μόνο αυτοί που δεν θα χρειαστεί να μάθουν την τριπλή παραλλαγή του νέου εκλογικού νόμου.

Για να φτάσουν όμως οι πλειοψηφίες απροβλημάτιστες στις εκλογές, θα πρέπει να διαθέτουν αρραγή ενότητα, η οποία οικοδομείται με θέσεις ευθύνης και, βέβαια, ικανοποιητικές απολαβές. Γιατί, ως γνωστόν, «τη δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς». Έχει έτσι μεταβληθεί το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου το σύνολο των εκλεγμένων συμβούλων της πλειοψηφίας σε Περιφέρειες και Δήμους να έχουν εξασφαλισμένη μια θέση αντιπεριφερειάρχη, αντιδημάρχου, προέδρου και διαφόρων άλλων αξιωμάτων, που εξασφαλίζουν την ενότητα η οποία οικοδομείται μέσα από την «αναγνώριση» της προσπάθειάς τους.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν περιφερειάρχες και δήμαρχοι είναι το σωστό rotation. Η εναλλαγή στις καρέκλες και το σωστό μοίρασμα των αντιμισθιών αρκούν για να διατηρούνται οι ισορροπίες και να «σφυρηλατείται» η ενότητα στο ταμείο και στις πρώτες θέσεις των επισήμων. Το αν χρειάζονται οι ντουζίνες των αντιδημάρχων και των αντιπεριφερειαρχών νομίζουμε ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται, διαπιστώνοντας ότι οι περισσότεροι θα ακουστούν ξανά και θα μάθουμε όλοι την ύπαρξή τους στον επόμενο «ανασχηματισμό».

Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ένας θεσμός που θα έπρεπε να είναι κοντά στον πολίτη και να φροντίζει για την ενοποίηση και κινητοποίηση των δυνάμεων για την επίτευξη περιφερειακής ανάπτυξης, έχει καταντήσει ένα πάρκινγκ φιλοδοξιών κομματικών στελεχών και τοπικών αξιωματούχων.

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