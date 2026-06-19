Ρομά, Αστυνομικό Μέγαρο και κοινωνικές κατοικίες

Είναι μια εκκρεμότητα χρόνων για την πόλη της Καλαμάτας, που δεν λέει να αντιμετωπιστεί και να κλείσει, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες και διαβεβαιώσεις. Ο λόγος για τον χώρο του καταυλισμού των Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Χώρος στον οποίο έχουν καταληφθεί ιδιωτικά οικόπεδα και δημόσιες εκτάσεις που, αρχικά, προορίζονταν για εργατικές κατοικίες.

Η τελευταία προσπάθεια που ξεκίνησε με φιλόδοξους στόχους έχει κολλήσει.

Το 2023 και μέχρι τον Οκτώβριο 2024 υπήρχε κινητικότητα για το σημαντικό ζήτημα της δημιουργίας οργανωμένου χώρου στην Μπιρμπίτα, για την προσωρινή μετεγκατάσταση εκεί των οικογενειών Ρομά του καταυλισμού της Αγίας Τριάδας Καλαμάτας.

Από τότε υπάρχουν αργοί ρυθμοί, πισωγυρίσματα, αφορμές για καθυστερήσεις και διαδικασίες ξανά από την αρχή, από τα αρμόδια όργανα σε κεντρικό επίπεδο.

Πρόκειται για ζήτημα που έχει στόχο να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις οικογένειες Ρομά που σήμερα ζουν σε κακές συνθήκες σε παραπήγματα και να απελευθερωθούν οι εκτάσεις στην Αγία Τριάδα και να αποδοθούν στους ιδιώτες - ιδιοκτήτες τους, καθώς και στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ και ΟΕΚ). Στον χώρο αυτό που προβλεπόταν η ανέγερση εργατικών κατοικιών, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προγραμματίζει την κατασκευή του νέου μεγάρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, μετά από την παραχώρηση έκτασης από τη ΔΥΠΑ και ο Δήμος προχώρησε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία σε αυτή την κατεύθυνση. Σε δεύτερη φάση στον χώρο αυτό θα κατασκευαστεί και ο νέος Σταθμός για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.

Και όλα αυτά ενώ είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα της στέγης και στην Καλαμάτα. Σε αντιστάθμισμα των εργατικών κατοικιών που θα χαθούν, η Πολιτεία προωθεί την κατασκευή πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα – κοινωνικές κατοικίες στα Πλακωτά και την αξιοποίηση μέσω κοινωνικής αντιπαροχής τριών ακινήτων της ΔΥΠΑ, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου, βόρεια του Lidl της Νέας Εισόδου.

Για όλα αυτά τα ζητήματα επιβάλλεται να υπάρξει κινητικότητα και πρόοδος. Δήμος και κυβέρνηση οφείλουν να προωθήσουν τις διαδικασίες, γιατί πρόκειται για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.