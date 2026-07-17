Μειοψηφίες χωρίς φωνή και πρόεδροι παραταξιακοί

Αρχισε να εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας δεν άλλαξαν πολλά. Ή μάλλον κάτι άλλαξε. Ανεξάρτητοι σύμβουλοι που είχαν εκλεγεί με συνδυασμό της μειοψηφίας, που προεκλογικά ασκούσε έντονη κριτική κι εξαπέλυε επιθέσεις στη δημοτική αρχή, που έμειναν χωρίς αρχηγό, τη στηρίζουν. Λένε “ναι” σε όλα. Και σε ανταμοιβή παίρνουν θέσεις ευθύνης, ορίζονται σε Δ.Σ. Νομικών Προσώπων και μάλιστα και σε έμμισθη θέση.

Αν το προβλέπει ο νέος Κώδικας, είναι “κομμένος και ραμμένος” στα μέτρα, στα θέλω των δημοτικών αρχών. Εκεί που είχαν την πλειοψηφία και την κυριαρχία, γίνονται ακόμα πιο ισχυροί και με ενίσχυση της εξουσίας τους και με τον ...νόμο.

Ωστόσο, οι μειοψηφίες παραμένουν αδύναμες και με αμφισβήτηση του αντιπολιτευτικού ρόλου τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ερωτήσεις, να ασκήσουν κριτική κι έλεγχο στη δημοτική αρχή, στις τακτικές συνεδριάσεις, παρά μόνο στις συνεδριάσεις λογοδοσίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν εκλεγεί. Αν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, δεν έχουν λόγο ύπαρξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν μπορούν να αποτελέσουν τη φωνή της κοινωνίας, γιατί να βρίσκονται στο κορυφαίο συλλογικό όργανο της αυτοδιοίκησης; Αν δεν μπορούν να μεταφέρουν την αγωνία και τη διαμαρτυρία των συμπολιτών τους, γιατί εξελέγησαν;

Αν η Πολιτεία θέλει χωρίς φωνή και ρόλο τις μειοψηφίες στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί να υπάρχουν; Δεν τους αξίζει διακοσμητικός ρόλος.

Και το άλλο, διασώθηκαν λέει οι Κοινότητες. Δεν καταργήθηκαν ούτε αυτές στις έδρες των Δήμων, που πήγαιναν για κατάργηση. Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, πάντως, το Συμβούλιο χρειάζεται 2η και 3η συνεδρίαση για να έχει απαρτία και να συνεδριάσει. Οι πρόεδροι και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων παρέμειναν παραταξιακά, εκλέγονται με τις παρατάξεις των υποψηφίων δημάρχων. Για μια ακόμα φορά, στα χωριά που έχουν μείνει λίγοι άνθρωποι, πρέπει να μαλώνουν και να διχάζονται και για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι του δημάρχου, δεν γίνεται να εκλεγεί από ξεχωριστό ή να είναι σε όλα τα δημοτικά ψηφοδέλτια.

Με όλα αυτά ο κόσμος που απέχει, δεν θα ασχολείται ούτε με τα αυτοδιοικητικά και θα εκλέγονται οι ίδιοι, για προβολή και μισθό.