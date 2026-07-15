Η εξυγίανση και η αξιοποίηση των “Λιμενικών”

Τα “Λιμενικά” της Μπούκας είναι σημαντική περιοχή για τη Μεσσήνη. Κρίσιμη, κομβικής σημασίας για την Μπούκα, για την οποία προχωρούν ή έχουν δρομολογηθεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και είναι σημαντική για την ανάπτυξη όλης της παραλιακής περιοχής από τις εκβολές της Μεσσήνης μέχρι και την Ανάληψη. Επιβάλλεται να δρομολογηθεί η εξυγίανση και η αξιοποίησή τους το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ τόνιζα ότι “σε εκκρεμότητα παραμένει για τον Δήμο Μεσσήνης η πλήρης εξυγίανση της χωματερής στα «Λιμενικά» της Μπούκας και η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής”.

“Η εξυγίανση της χωματερής είναι ένας στόχος της δημοτικής αρχής και κινούμαστε προς την επίτευξή του”, μας είπε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος. Επισήμανε πως “είναι πολύ σημαντικό να εξυγιάνουμε τον χώρο και να δρομολογήσουμε την αξιοποίησή του. Η εξυγίανση της χωματερής στα «Λιμενικά» δεν είναι μια απλή διαδικασία. Η μελέτη πρέπει να γίνει από εξειδικευμένη ομάδα. Είμαστε σε αναζήτηση”.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι “η σχεδιαζόμενη διασύνδεση της Μεσσήνης και της Καλαμάτας στην περιοχή, με τη γέφυρα που μελετάται, επιτάσσει η διαδικασία της εξυγίανσης να δρομολογηθεί πιο σύντομα. Είναι μια αναγκαιότητα”. Και καταλήγοντας, σημείωσε ότι είναι από τα ζητήματα που συζητάει με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Εκτιμούσα ότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς η χωματερή στα “Λιμενικά” είναι δίπλα στην παραλία της Μπούκας, στον Αγιο Νικόλαο και σε κοντινή απόσταση από τον ελκυστικό χώρο των εκβολών του Παμίσου.

Οι δηλώσεις του δημάρχου στην “Ε” για τα “Λιμενικά δεν γίνονται για πρώτη φορά. Στο ίδιο μήκος κύματος τον Ιούλιο του 2024 σε συνέντευξή του στην “Ελευθερία Σαββατοκύριακου” είχε επισημάνει ότι “πρέπει και αυτό το κομμάτι να ενταχθεί στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, όπως δίπλα είναι η τουριστική ζώνη Μεσσήνης”

Η υπόθεση των “Λιμενικών” δεν πρέπει να μείνει στα λόγια. Πρέπει να ενδιαφερθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η μειοψηφία να πιέσει τη δημοτική αρχή, ώστε τα λόγια του δημάρχου να πάρουν πορεία για να γίνουν πράξη.