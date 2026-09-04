Το νέο σχολείο αναπτυξιακό εργαλείο για την Κορώνη

Σε μια εποχή με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, με την περιφέρεια να δοκιμάζεται σκληρά, με τα χωριά να υποβαθμίζονται και να ερημώνουν, η Κορώνη απέκτησε ένα σύγχρονο, εντυπωσιακό νέο Γυμνάσιο – Λύκειο.

Η Κορώνη δεν είναι το οποιοδήποτε χωριό, δεν μοιάζει με τα άλλα. Αν και κει και στα γύρω ελκυστικά χωριά ο νέος πληθυσμός μειώνεται και τα παιδιά λιγοστεύουν.

Η Κορώνη το δικαιούται το νέο σχολείο,το χρειαζόταν. Δε είναι ρουσφέτι και πολυτέλεια. Επρεπε να είχε γίνει από καιρό, εδώ και χρόνια που η Κορώνη και η ευρύτερη περιοχή είχαν περισσότερα παιδιά. Κι έπρεπε να είχε γίνει, γιατί το παλιό Γυμνάσιο – Λύκειο είναι δίπλα στη θάλασσα, με ζητήματα φθορών και ζημιών που επιδεινώνονταν, εξαιτίας αυτής της πραγματικότητας.

Στα εγκαίνια ανακοινώθηκε ότι στο νέο εντυπωσιακό κτήριο θα στεγαστούν προσωρινά και το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κορώνης, καθώς και σε αυτά υπάρχουν σοβαρά ζητήματα.

Η Κορώνη το δικαιούται το νέο σχολείο, γιατί το παλιό είναι στην παραλία, σε μια περιοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί. Το ζήτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία. Αποτελεί θέμα συζητήσεων, ανταλλαγής εκτιμήσεων και απόψεων για το τι πρέπει να γίνει.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας δεσμεύτηκε ότι “σε ένα 6μηνο θα γίνει διαβούλευση, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περιοχή”.

Το ζήτημα είναι κρίσιμο. Σήμερα το παλιό Γυμνάσιο “αξιοποιείται” ως πάρκινγκ. Σε αυτό παρκάρουν πολλά αυτοκίνητα, κυρίως των επισκεπτών. Δίνει προσωρινή ανάσα σε ένα μεγάλο πρόβλημα, που φρενάρει την αναπτυξιακή προοπτική της Κορώνης.

Μαζί με τα ζητήματα του δικτύου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού, το κυκλοφοριακό και η στάθμευση είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος. Αυτά που κρατούν την Κορώνη στάσιμη και δεν της επιτρέπουν να γίνει πιο ελκυστική, να αξιοποιήσει την ξεχωριστή φυσική της ομορφιά.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος οφείλει να προχωρήσει άμεσα τη διαβούλευση και να βρει τις λύσεις που πρέπει, αυτές που αξίζει η Κορώνη, για να έχει περισσότερο κόσμο, που θα χαίρεται και θα απολαμβάνει την επίσκεψή του.