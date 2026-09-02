Η σκληρή πραγματικότητα για την πλειονότητα των Ελλήνων

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τη συμμετοχή του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ και πρωτοβάθμιων σωματείων στα συλλαλητήρια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς σημείωσε: “Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε χαμηλούς μισθούς, μεγάλη ακρίβεια, υψηλά ενοίκια, αυξημένο κόστος μετακίνησης, συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο και την οικογένειά τους με έναν μισθό που πολλές φορές δεν επαρκεί ούτε για το ενοίκιο και τα βασικά έξοδα διαβίωσης”.

Σημείωσε πως “διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών, έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ουσιαστικά μέτρα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ενίσχυση της ειδικής αγωγής, καμία συγχώνευση ή υποβάθμιση σχολικής μονάδας. Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας και να ασκούμε απερίσπαστοι το παιδαγωγικό μας έργο”.

Αυτά που σημείωσε ο πρόεδρος δεν αφορούν μόνο τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς της πατρίδας μας, αφορούν την πλειονότητα των Μεσσηνίων και του ελληνικού λαού.

Χαμηλούς μισθούς αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στην πατρίδα μας. Η μεγάλη ακρίβεια δοκιμάζει σκληρά τους περισσότερους Ελληνες. Τα υψηλά ενοίκια αποτελούν μαρτύριο για πολλούς Καλαματιανούς και συμπατριώτες μας που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Ιδιαίτερα οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με τους μισθούς που έπαιρναν, δεν μπορούσαν να ρισκάρουν να αγοράσουν σπίτι με κάποιο τραπεζικό δάνειο, την εποχή των “παχιών αγελάδων”.

Και σήμερα που στην Καλαμάτα υπάρχει οργανισμός ανοικοδόμησης, τα ενοίκια δεν λένε να πέσουν. Μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται με 450 ευρώ και ένα 3άρι 80 τ.μ. 780 ευρώ(!).

Το αυξημένο κόστος μετακίνησης με τη βενζίνη να ξεπερνάει τα 2 ευρώ, τρομάζει όλους τους Ελληνες.

Γι’ αυτό και οι μισθοί τελειώνουν στις 20 κάθε μήνα.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για την πλειονότητα των Ελλήνων και όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς.