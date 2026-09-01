Το νέο παραμύθι της κορεσμένης Καλαμάτας

Έχω αναλύσει πολλές φορές γιατί η συντηρητική πολιτική των δημάρχων Παναγιώτη Νίκα και Θανάση Βασιλόπουλου, που απέφυγαν τις συγκρούσεις με τα τοπικά κατεστημένα, κρατά δέσμια την πόλη. Από αυτή τη διαπίστωση μέχρι το σημείο να διαλαλούν ορισμένοι ότι η Καλαμάτα στερείται σχεδίου και βασικών υποδομών υπάρχει ένα άλμα λογικής αντάξιο ολυμπιακού μεταλλίου. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές κατάφεραν να προικίσουν την Καλαμάτα με δίκτυα και εγκαταστάσεις που ελάχιστες επαρχιακές πόλεις διαθέτουν. Άλλο πράγμα είναι η ύπαρξη των υποδομών και διαφορετικό η ορθή αξιοποίησή τους. Τις τελευταίες ημέρες διαβάζω και ακούω απίστευτα πράγματα για την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα. Πολλοί εκφράζουν δυσφορία για τη νέα δόμηση, επειδή δήθεν η πόλη δεν αντέχει άλλο τσιμέντο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη δεκαετία 2016-2025 καταγράφηκαν 2.326 νέες κατοικίες στην Κοινότητα Καλαμάτας.

Ας δούμε την πραγματικότητα χωρίς κραυγές. Η Καλαμάτα διαθέτει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, νόμο του κράτους από το 2011. Η σημερινή οικοδομική ανάπτυξη επομένως δεν γίνεται σε μια πόλη χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό. Όποιος υποστηρίζει το αντίθετο λέει συνειδητά ψέματα. Το ΓΠΣ προέβλεπε για το 2024 για τη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας μόνιμο πληθυσμό 79.378 κατοίκων και παραθεριστικό 16.038 ατόμων, με ξενοδοχειακή δυναμικότητα 4.558 κλινών. Στην απογραφή του 2021 ο Δήμος Καλαμάτας κατέγραψε 72.906 κατοίκους και η Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας 66.135. Σήμερα λειτουργούν 34 ξενοδοχεία με 2.537 κλίνες και περίπου 1.065 κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης με 4.000 κλίνες. Στην κορύφωση του καλοκαιριού, αν στους 66.135 μόνιμους κατοίκους προστεθούν οι 6.500 διαθέσιμες κλίνες ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων και 5.000 επισκέπτες που φιλοξενούνται σε ιδιωτικές κατοικίες, ο πληθυσμός φτάνει περίπου τις 78.000 και μετά βίας προσεγγίζει τις 80.000.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Καλαμάτα αντέχει περισσότερες κατοικίες, αλλά αν η δημοτική αρχή μπορεί να διαχειριστεί σωστά την ανάπτυξη μιας πόλης που οι βασικές υποδομές της είχαν σχεδιαστεί για πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Ποιες είναι λοιπόν οι αντοχές της πόλης; Ο βιολογικός καθαρισμός, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση και επέκταση, εξυπηρετεί 120.000 ισοδύναμους κατοίκους, έναντι 80.000 στο παρελθόν. Το δίκτυο ύδρευσης, χάρη στον αγωγό Φ800 και τη νέα δεξαμενή στον Αϊ Γιάννη Καρβούνη, θα καλύπτει 150.000 κατοίκους. Ας κοιτάξουμε και τους χώρους στάθμευσης. Η Καλαμάτα προσφέρει 950 θέσεις στο κέντρο της, στα πάρκινγκ Νέδοντα, ΣΕΗΜ και Κεντρικής Αγοράς. Αναλογούν 16,3 θέσεις ανά 1.000 κατοίκους, όταν στον Βόλο και στη Λάρισα ο αντίστοιχος αριθμός πέφτει στο 5,4. Εκεί όμως ουδείς πανικοβάλλεται για τη φέρουσα ικανότητα της πόλης.

Στην Καλαμάτα εξακολουθούμε να βασανιζόμαστε τόσο για την κατσίκα όσο και για την οικοδομή του γείτονα. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποιοι προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά. Εκείνοι που δεν ανοίγουν εφημερίδα και αγνοούν τα πραγματικά στοιχεία ή όσοι γνωρίζουν άριστα τους αριθμούς και παριστάνουν τους ανήξερους για μικροκομματικά οφέλη και πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα

lathanasis@gmail.com