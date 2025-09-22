Καλαμάτα: Η ελεγχόμενη στάθμευση είναι επιλογή ποιότητας ζωής

Η Καλαμάτα βρίσκεται μπροστά σε ένα ξεκάθαρο δίλημμα: Θα συνεχίσει να ζει με το χάος της ανεξέλεγκτης στάθμευσης ή θα επιλέξει να γίνει μια κανονική, ευρωπαϊκού τύπου πόλη, φιλική στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της;

Σήμερα, το κέντρο της πόλης και η παραλιακή ζώνη ασφυκτιούν από αυτοκίνητα. Ο καθένας που έρχεται από την ενδοχώρα -και όχι μόνο- θεωρεί αυτονόητο δικαίωμά του να αφήσει το όχημα ακριβώς μπροστά στο κατάστημα που θέλει να επισκεφθεί, αδιαφορώντας για το συνολικό πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: κυκλοφοριακό αλαλούμ, εκνευρισμός, σπατάλη χρόνου και τελικά υποβάθμιση της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης.

Η άλλη επιλογή είναι η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο και στην Παραλία. Δεν πρόκειται για τιμωρία των ντόπιων και των επισκεπτών, αλλά για στοιχειώδη οργάνωση. Οι επισκέπτες θα γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν εύκολα θέση με χαμηλό κόστος, οι κάτοικοι θα απολαμβάνουν περισσότερο δημόσιο χώρο και τα καταστήματα θα γίνουν πιο προσβάσιμα σε πελάτες που κινούνται με τα πόδια ή το ποδήλατο. Με λίγα λόγια, η Καλαμάτα θα αναπνέει, θα αναδεικνύεται και θα λειτουργεί, όπως αρμόζει σε μια πόλη που θέλει να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν αφορά μόνο τη δημοτική αρχή. Ούτε θα ληφθεί με δημοψήφισμα μέρα μεσημέρι. Παίρνεται καθημερινά από όλους μας -από τους επαγγελματίες που απαιτούν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, από τους κατοίκους που ζητούν ποιότητα ζωής, από τους επισκέπτες που επιλέγουν αν θα ξανάρθουν. Κάθε φορά που ανεχόμαστε την παράνομη στάθμευση, επιλέγουμε το πρώτο μοντέλο. Κάθε φορά που στηρίζουμε την οργάνωση, επιλέγουμε το δεύτερο.

Η Καλαμάτα δεν μπορεί να μένει μισή. Ή θα μείνει βολική για τους λίγους που παρκάρουν όπου θέλουν ή θα γίνει φιλόξενη, σύγχρονη πόλη για όλους. Η επιλογή είναι συλλογική και το μέλλον της εξαρτάται από αυτήν.

