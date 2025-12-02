Η έλλειψη συμμετοχής διευκολύνει την εξουσία

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καλαμάτας οφείλεται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, στη στάθμευση. Η αδυναμία για στάθμευση στο κέντρο και για ολιγόλεπτη στάση σε συγκεκριμένα σημεία τις ώρες αιχμής δημιουργεί την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όποιος κυκλοφορεί καθημερινά στην πόλη γνωρίζει το πού και το πώς δημιουργείται το πρόβλημα. Η κυκλοφορία και η στάθμευση είναι δύο αλληλένδετα ζητήματα και χρειάζεται να μελετηθούν και να προταθούν λύσεις συνολικά. Οι αποσπασματικές προσεγγίσεις ενδεχομένως να επιφέρουν βελτιώσεις, αλλά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα.

Η δημοτική αρχή έχει εξαγγείλει επανειλημμένα κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά δεν την έχει υλοποιήσει ακόμη. Ξεκίνησε όμως την περασμένη εβδομάδα διαβούλευση για ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους του κέντρου, και αυτή όμως αποσπασματικά, μιας και στο σχέδιο δεν εντάσσονται τα πάρκινγκ του Νέδοντα. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς όλα αυτά τα αποσπασματικά θα ενοποιηθούν και θα λειτουργήσουν. Διαφορετική εταιρεία διαχείρισης στα πάρκινγκ του Νέδοντα, άλλος τρόπος και προφανώς άλλη εταιρεία στους δρόμους, διαφορετικές τιμολογήσεις και μέσα ελέγχου. Και όλα αυτά ενώ κάποια στιγμή θα γίνει και μια κυκλοφοριακή μελέτη.

Οι δημότες της Καλαμάτας δεν έδειξαν ενδιαφέρον στην πρώτη φάση διαβούλευσης για την ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο και αυτό έχει εξήγηση. Υπάρχει η πεποίθηση ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, γιατί είναι σε λάθος βάση και δεν αφορά το σύνολο της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Οι περισσότεροι πιστεύουν «ότι όλα είναι κανονισμένα» και περιμένουν απλώς τον λογαριασμό. Όταν θα φτάσει η ώρα της εφαρμογής κάποιοι θα ικανοποιηθούν και οι περισσότεροι θα γκρινιάζουν, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν. Ενώ θα υπάρχουν και αρκετοί που δεν θεωρούν ότι όλο αυτό τους αφορά, γιατί ποντάρουν στο «σιγά μην με γράψουν» και στο «αν με γράψουν, θα σβήσει την κλήση ο κουμπάρος!».

Η έλλειψη συμμετοχής των πολιτών στα κοινά είναι αυτό που επιτρέπει τις αποσπασματικές λύσεις. Όταν το ατομικό κυριαρχεί, μένει χώρος για όλα αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα άλλα επίπεδα. Οι πολίτες έχουν στρέψει την πλάτη τους στην πολιτική και τα κοινά και θεωρούν ότι μέσω της αποχής στέλνουν μήνυμα, ενώ στην ουσία λύνουν τα χέρια στους έχοντες την εξουσία να κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμα και σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας υπάρχει αδιαφορία και μοιρολατρική αποδοχή τετελεσμένων, με δικαιολογία για την παραίτηση το «όλοι ίδιοι είναι» ή το «οι άλλοι θα ήταν χειρότεροι».

