Ανοδος χωρίς γήπεδο για τη «Μαύρη Θύελλα»

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας, μετά και από τα τελευταία αποτελέσματα, έχει πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στην Α’ εθνική κατηγορία. Αξίζει να θυμίσουμε ότι την άνοδο τη διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο λεπτό και πέρυσι. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάτι που προέκυψε φέτος ξαφνικά, αλλά για μια πορεία με διάρκεια, που δείχνει ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι απολύτως αναμενόμενη.

Οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες δεν χάνουν ευκαιρία να εμφανίζονται στο γήπεδο, να εκφράζουν δημόσια την ικανοποίησή τους για την πορεία της ομάδας, ενώ και οι παράγοντες της «Μαύρης Θύελλας» είχαν, προεκλογικά, εκφράσει ανοιχτά τις πολιτικές τους προτιμήσεις, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις για την επίλυση του χρόνιου γηπεδικού προβλήματος. Διαβεβαιώσεις που, μέχρι σήμερα, παραμένουν λόγια.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η ομάδα δεν διαθέτει δικό της γήπεδο και ότι το δημοτικό στάδιο στο οποίο φιλοξενείται χρειάζεται εκτεταμένα έργα αναβάθμισης, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανόδου. Τα έργα αυτά θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από πρόπερσι και, ιδανικά, να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Αντί γι’ αυτό, βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της αποδοχής χρηματοδότησης. Μέχρι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός θα περάσουν αρκετοί μήνες. Άλλοι τόσοι θα απαιτηθούν για την ανάδειξη αναδόχου, ενώ η ίδια η κατασκευή αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα χρονοβόρο κεφάλαιο, καθώς σε έργα αυτού του μεγέθους ο χρόνος υλοποίησης φτάνει συνήθως τους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Θεωρητικά, όλα μπορούν να επιταχυνθούν, πρακτικά όμως στη φάση που βρισκόμαστε, κάτι τέτοιο είναι -αν όχι αδύνατο- εξαιρετικά δύσκολο.

Με βάση, λοιπόν, τα δεδομένα και την πάγια πρακτική που ακολουθείται σε έργα αντίστοιχου μεγέθους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας δεν θα διαθέτει γήπεδο την επόμενη αγωνιστική περίοδο και θα αναγκαστεί να αναζητήσει εναλλακτική λύση. Οι περισσότεροι φίλαθλοι, προφανώς, δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και πιστεύουν ότι, με κάποιο μαγικό τρόπο, τα έργα θα ολοκληρωθούν και τον Σεπτέμβρη θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες της «Μαύρης Θύελλας» στο γήπεδο της Παραλίας. Θα απογοητευτούν, όταν διαπιστώσουν ότι ο προγραμματισμός και η στοιχειώδης «έγνοια» για σοβαρά ζητήματα παραμένουν άγνωστες έννοιες για τους τοπικούς παράγοντες.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα επιχειρηθεί η αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων και οι καθυστερήσεις να δικαιολογηθούν με διάφορα επιχειρήματα και με την επίκληση των γνωστών, χρόνιων παθογενειών, που «δεν επιτρέπουν» να γίνει άμεσα το ένα ή το άλλο -την ώρα που, κατά τα άλλα, οι αρμόδιοι θα διαβεβαιώνουν ότι τα έχουν κάνει όλα άψογα. Οι δικαιολογίες, όμως, δεν πρόκειται να καλύψουν την πραγματικότητα, η οποία είναι αμείλικτη. Οι φίλαθλοι της Καλαμάτας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ομάδα τους από κοντά, γιατί κάποιοι καθυστέρησαν, αδιαφόρησαν και δεν φρόντισαν να κινήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μακάρι να διαψευστούμε. Φοβόμαστε, όμως, ότι η πρόβλεψή μας θα αποδειχθεί απολύτως ακριβής. Καλό θα ήταν, έστω και τώρα, να ειπωθεί η αλήθεια για το πώς έχουν τα πράγματα, εκτός και αν ελπίζουν ότι θα την «σκαπουλάρουν» μέσα από ακόμη ένα ποδοσφαιρικό «στραβοπάτημα» της τελευταίας στιγμής.

