Μεταφέρουν τον λογαριασμό των σκουπιδιών στο μέλλον

Η μεταφορά των σκουπιδιών στην Καλλιρρόη έχει γονατίσει οικονομικά τους Δήμους της Μεσσηνίας. Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), που θα έπρεπε να έχουν τελειώσει πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η Μονάδα στην Καλλιρρόη, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να κατασκευάζονται και αναμένουν την ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης είναι η εκτίναξη του κόστους σε καύσιμα και διόδια, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνονται και φθείρονται τα απορριμματοφόρα. Με δύο λόγια, η διαχείριση των σκουπιδιών στοιχίζει πολύ περισσότερο, ενώ οι δήμοι κινδυνεύουν τα επόμενα χρόνια να μείνουν χωρίς απορριμματοφόρα ή να χρειαστούν σημαντικά ποσά για την αντικατάστασή τους. Το πρόβλημα αυτό είναι από εκείνα που κρύβονται από τα μάτια της κοινής γνώμης, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος θα κληθεί να πληρώσει στο τέλος τον λογαριασμό. Ο καιρός όμως θα έχει περάσει, και η πολιτική ευθύνη για τα αυξημένα τέλη που θα κληθούν να καταβάλουν οι δημότες θα χαθεί, για να φτάσουμε μετά στη βολική θεωρία του «όλοι ίδιοι είναι».

Η διαχείριση των σκουπιδιών είναι βεβαίως ένα διαχρονικό πρόβλημα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες δυστυχώς χάνονται στον χρόνο αλλά και στο σημείο που σκάει ο λογαριασμός.

Οι πολίτες καταλαβαίνουν με καθυστέρηση το πώς έχουν τα πράγματα, γιατί ενδιαφέρονται κυρίως να φύγουν τα σκουπίδια από την πόρτα τους. Έτσι πορευόμαστε χρόνια και έτσι οικοδομούνται οι περίφημες διαχρονικές παθογένειες της χώρας. Οι δήμοι της Πελοποννήσου δεν έχουν Σταθμούς Μεταφόρτωσης γιατί οι δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων αδιαφόρησαν. Οι πάντες γνώριζαν ότι θα υπάρξουν Μονάδες Κεντρικής Διαχείρισης και θα απαιτηθεί η μεταφορά των σκουπιδιών σε μεγάλες αποστάσεις. Όλοι ήξεραν ότι χωρίς μεταφόρτωση το οικονομικό κόστος θα ήταν τεράστιο. Κι όμως, άφησαν τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν άσκησαν έλεγχο σε αυτούς που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία, περίμεναν να ολοκληρωθεί πότε το ένα και πότε το άλλο, διαπιστώνοντας κάθε φορά το ένα ναυάγιο μετά το άλλο.

Συνεχίζουν ακόμα και τώρα να πληρώνουν ακριβά και να υποβαθμίζουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό, περιμένοντας υπομονετικά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκολλήσουν οι πιστώσεις. Κάποια στιγμή, κάποτε, θα γίνουν και οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Όμως ο λογαριασμός θα έχει ήδη φουσκώσει και θα μεταφερθεί ως άλλο ένα βάρος στην επόμενη γενιά πολιτικών και πολιτών, γιατί πολύ απλά οι σημερινοί δεν νοιάστηκαν και μετέφεραν το κόστος της ανεπάρκειάς τους στο μέλλον.

panagopg@gmail.com