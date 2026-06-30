Χωρίς πολιτικό αφήγημα δεν επιτυγχάνεται συσπείρωση

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ η «επιχείρηση συσπείρωσης» της κομματικής βάσης της Ν.Δ. στη Μεσσηνία. Οι περιοδείες και οι συναντήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών δεν ξέρουμε αν πέτυχαν τον στόχο της κινητοποίησης των μελών και των φίλων της Ν.Δ., αλλά σίγουρα δεν άφησαν πίσω τους αισιοδοξία για το πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα καλύτερα στους κρίσιμους τομείς για την οικονομία και το εισόδημα των Μεσσηνίων.

Οι επισκέψεις ήταν προφανώς στοχευμένες στα κομματικά στελέχη και στο να μετρηθούν πόσοι είναι έτοιμοι να «σαλπάρουν» προς το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χωρίς αφήγημα όμως στην τοπική κοινωνία, δεν μπορεί να επιτευχθεί κομματική συσπείρωση. Το πρόβλημα της Ν.Δ. και η έλλειψη συσπείρωσης οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει, όπως στις προηγούμενες εκλογές, ένα ισχυρό «φόβητρο» που θα συσπειρώσει την κομματική αλλά κυρίως την κοινωνική βάση του κόμματος. Το ξαναζέσταμα της παλιάς συνταγής συσπείρωσης δεν λειτουργεί στον βαθμό που κάποιοι περίμεναν, και αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η Ν.Δ. θα φτάσει στις κάλπες έχοντας στην πλάτη της σχεδόν μια οκταετία και χρειάζεται ένα θετικό αφήγημα, το οποίο θα είναι συνέχεια των κυβερνητικών πολιτικών. Αυτό απουσιάζει, και ήταν εμφανές στις επισκέψεις των κυβερνητικών στελεχών στη Μεσσηνία. Μεγάλα οδικά έργα υποδομής, όπως το Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, που δρομολογήθηκαν ως μια γρήγορη, φθηνή και άμεση λύση, σέρνονται με αργούς ρυθμούς κατασκευής, με άγνωστο μάλιστα το πώς θα συνδεθεί ο νέος οδικός άξονας με την Καλαμάτα. Φτιάχνουν, δηλαδή, έναν δρόμο που δεν συνδέεται λειτουργικά με το μεγάλο αστικό κέντρο της Μεσσηνίας!

Το Πύργος – Τσακώνα είναι διαρκώς σε φάση μελέτης και δήθεν αδειοδότησης στην Ε.Ε., προφανώς για να ωριμάσει ο χρόνος και να μείνουμε για μια ακόμα φορά στις προεκλογικές εξαγγελίες. Στον αγροτικό τομέα, τα δίκτυα του Φιλιατρινού φράγματος δεν έχουν ακόμα ανάδοχο για την κατασκευή τους, ενώ τα υπόλοιπα αρδευτικά αγνοούνται σε κάποιο συρτάρι κάποιας υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών συρρικνώνεται, ενώ καλούνται να στηθούν στην ουρά για το ελαιοκομικό μητρώο μέσα από μια ακατανόητη γραφειοκρατική διαδικασία.

Αν σε αυτά προστεθούν η ακρίβεια, το δημογραφικό και η συνολικότερη συμπίεση του εισοδήματος, διαμορφώνεται μια δύσκολη εικόνα και γίνεται εμφανής η αδυναμία οικοδόμησης πειστικού αφηγήματος. Όταν μετά από οκτώ χρόνια στην εξουσία προσπαθείς να «πουλήσεις» τα ίδια έργα αναμασώντας υποσχέσεις, έχεις πρόβλημα. Η αποσυσπείρωση και οι διαφορετικές επιλογές των στελεχών και των ψηφοφόρων δεν είναι πρόβλημα που λύνεται με κομματικές μαζώξεις και «μασάζ» σε παράγοντες, αλλά με διατύπωση πειστικών πολιτικών. Και αυτό, προφανώς, απουσιάζει.

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