Σχολικά κτήρια με βάση τη δημογραφική πραγματικότητα

Ο σχεδιασμός για τα σχολικά κτήρια δεν λαμβάνει υπόψη του τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας. Έκπληξη, προφανώς, θα ήταν το αντίθετο! Χρηματοδοτούνται έτσι αναβαθμίσεις σχολικών κτηρίων τα οποία, τα επόμενα χρόνια, τα δημογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι θα κλείσουν. Γίνονται αθλητικές υποδομές και παιδικές χαρές σε χωριά χωρίς παιδιά, ενώ την ίδια ώρα, σε σχολικά κτήρια όπου στεγάζονται και θα συνεχίσουν να στεγάζονται εκατοντάδες μαθητές, πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια!

Η απουσία προγραμματισμού και η κατεύθυνση των πόρων χωρίς ένα σχέδιο προτεραιοτήτων έχει να κάνει με την πολιτική διαχείριση των κονδυλίων. Δεν μπαίνουν προτεραιότητες με βάση δείκτες και ορθολογισμό, αλλά με γνώμονα το αν είναι «δικός μας» ο δήμαρχος ή αν το γήπεδο και η παιδική χαρά βρίσκονται στο χωριό του τοπικού υπουργού, παράγοντα ή κομματάρχη. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, με υποκειμενικές αποφάσεις και σκοπιμότητες.

Η έλλειψη σχεδιασμού και η ρουσφετολογική κατεύθυνση των πόρων, ακόμα και για τη στέγαση των μαθητών, καμουφλάρονται πίσω από το δήθεν ενδιαφέρον για την ύπαιθρο και την αποτροπή της εγκατάλειψης των χωριών. Ενώ όλοι γνωρίζουν - ή έστω οφείλουν να μάθουν - το μη αναστρέψιμο της δημογραφικής εξέλιξης, ρίχνουν λεφτά σε ένα πηγάδι χωρίς πάτο για να αγοράσουν ψήφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα που μπορεί να δυσαρεστεί, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητή από τους πολίτες.

Η χώρα και η Μεσσηνία χρειάζονται έναν σοβαρό, επιστημονικό και δίκαιο σχεδιασμό για τη λειτουργία των σχολείων. Η καταγραφή των σχολικών κτηρίων και η προβολή των δημογραφικών εξελίξεων την επόμενη εικοσαετία μπορούν να δώσουν απαντήσεις για το πού πρέπει να διατεθούν οι πόροι, προκειμένου η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών να έχει αξιοπρεπή σχολικά κτήρια αλλά και λειτουργικά σχολικά περιβάλλοντα.

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι η διατήρηση σχολείων με ελάχιστους μαθητές δεν είναι επιλογή που βοηθά τα παιδιά, αντίθετα, τα καταδικάζει κοινωνικά και εκπαιδευτικά. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό πρώτα από τους γονείς και στη συνέχεια από την κάθε «τοπική κοινωνία», η οποία αρνείται να αποδεχτεί τη δημογραφική πραγματικότητα.

Η ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων είναι κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη μιας περιοχής. Όλα προφανώς χρειάζονται και όλα θα πρέπει να γίνουν, αλλά επειδή οι πόροι είναι περιορισμένοι, το να τίθενται προτεραιότητες και να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή ωφέλεια είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα να πάνε τα πράγματα μπροστά. Το να μοιράζονται αντίδωρα και να επιδεικνύεται όψιμο ενδιαφέρον έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και δεν μπορεί να συνεχιστεί.

panagopg@gmail.com