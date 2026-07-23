Το Αεροδρόμιο είναι κλειδί ανάπτυξης

Με την κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας, ανοίγει ένας νέος κύκλος αξιοποίησης μιας σημαντικής υποδομής για την ανάπτυξη της περιοχής. Το αεροδρόμιο μέχρι σήμερα, ως δημόσια δομή, είχε φτάσει στα όριά του. Το δημόσιο δεν διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται για να τρέξει δομές με έντονα εποχικά χαρακτηριστικά, οι οποίες απαιτούν αμεσότητα και προσαρμογή. Δεν ήταν δηλαδή τυχαίο ότι δινόταν κάθε χρόνο «μάχη» για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις τουαλέτες ή έψαχναν να δουν αν θα πληρώσει το ενοίκιο ο ανάδοχος για να λειτουργήσει το κυλικείο. Σε μια αγορά με ειδικά χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να σταθούν βαριές δομές που δεν «στρίβουν» και δεν προσαρμόζονται, αλλά λειτουργούν με ΦΕΚ και άκαμπτες νομοθετικές διατάξεις.

Οι εταιρείες διαχείρισης έχουν την εξειδίκευση, μπορούν να κάνουν συμφωνίες, θέτουν όρους και προϋποθέσεις ακόμα και στις αεροπορικές εταιρείες και, το σημαντικότερο, θέλουν πελατεία και κίνηση για να έχουν κέρδος. Έχουν δηλαδή στόχο να καταστήσουν ελκυστικό ένα αεροδρόμιο και να φέρουν κόσμο στο συγκεκριμένο προορισμό. Το γεγονός αυτό αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή. Η Μεσσηνία και η νότια Πελοπόννησος είναι ένας προορισμός που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο σχεδόν όλο το χρόνο. Το αεροδρόμιο είναι το κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτή τη δυνατότητα.

Η τουριστική ανάπτυξη είναι απαραίτητη πλέον για να κρατηθεί η περιοχή ζωντανή. Η κατανόηση της πραγματικότητας στην οποία βρισκόμαστε είναι κρίσιμο στοιχείο για να ξέρουμε τι θέλουμε. Ο τουρισμός μπορεί στο μέλλον να καταρρεύσει, όπως συνέβη και με άλλους τομείς της οικονομίας, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε είναι το μόνο προϊόν που μπορεί να φέρει εισόδημα στην περιοχή και να κρατήσει ανθρώπους εδώ. Ο αγροτικός τομέας, που μέχρι σήμερα ήταν το κύριο στοιχείο της τοπικής οικονομίας, θα συνεχίσει προφανώς να υπάρχει. Πρόκειται για συμπληρωματικές και αλληλοτροφοδοτούμενες οικονομικές δραστηριότητες που χρειάζεται να συνδυαστούν σωστά.

Η νέα κατάσταση στο αεροδρόμιο δίνει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Η πύλη στον κόσμο πρέπει να αξιοποιηθεί, να φέρει επισκέπτες και να κρατήσει θέσεις εργασίας και ανθρώπους στην περιοχή. Κίνδυνοι προφανώς υπάρχουν, όπως και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, έχουμε όμως την αίσθηση ότι όταν τα πράγματα κινούνται, πάντα κάτι καλύτερο συμβαίνει. Έστω και με καθυστέρηση, η περιοχή μπορεί να αξιοποιήσει το σημαντικότερο αναπτυξιακό της εργαλείο για την τουριστική της διεύρυνση.

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