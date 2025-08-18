Ζητείται ένα θαύμα για τα έργα της Μεσσηνίας

«Υπενθυμίζουμε ότι ο παραχωρησιούχος του Αεροδρομίου θα κατασκευάσει τα έργα που προέβλεπε το μάστερ πλαν του 2002 για τις ανάγκες του 2020. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι για τα φράγματα Φιλιατρινό, Μηναγιώτικο και Λαγκούβαρδου οι μελέτες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας. Τέλος η αρχική μελέτη του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος, που χρηματοδοτήθηκε από τον αείμνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδομών το 2005. Και φυσικά δεν συζητάμε καν για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα, που εξαγγέλθηκε ως τμήμα της Ολυμπίας Οδού από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά. Διαπιστώνουμε ότι όλα τα μεγάλα έργα υποδομών της Μεσσηνίας καρκινοβατούν περίπου 20 χρόνια, αφού μόνο ο αυτοκινητόδρομος Α7 παραδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση. Εννοείται ότι ακόμα και αν ξεκινήσουν το 2025 όλα τα έργα, θα χρειαστούν τουλάχιστον από 2 μέχρι 4 χρόνια να ολοκληρωθούν. Ουσιαστικά η Μεσσηνία έχασε τριάντα πολύτιμα χρόνια περιμένοντας να παραδοθούν έργα υποδομής, που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί τον περασμένο αιώνα».

Φέτος το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι καρκινοβατούν και τα μικρότερα, αλλά όχι ήσσονος σημασίας έργα της Μεσσηνίας. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι το έργο βελτίωσης στο Τζάνε - Καλαμάκι δημοπρατήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, η σύμβαση υπογράφηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013 και η αρχική προθεσμία υλοποίησης ήταν μέχρι τις 15 Μαΐου 2015. Επίσης το έργο βελτίωσης του δρόμου Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι δημοπρατήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2020, η σύμβαση υπογράφηκε στις 24 Ιανουαρίου 2022, με αρχική προθεσμία στις 24 Ιανουαρίου 2024. Κανένας όμως δεν γνωρίζει ούτε πότε ούτε αν θα ολοκληρωθούν αυτά τα δύο έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κανένας επίσης δεν γνωρίζει πότε και αν θα ολοκληρωθεί η επισκευή του Διοικητηρίου στην Καλαμάτα, αν θα ξεκινήσει η κατασκευή της παραθαλάσσιας γέφυρας στον Πάμισο και αν θα συνδεθεί οδικά η Αρχαία Μεσσήνη με τον αυτοκινητόδρομο Α7.

Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο περιφερειάρχης παρακολούθησε τον εσπερινό στον ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κιάτο. Εκτιμώ ότι αν και επιστήμονας πάει στις εκκλησίες γιατί έχει βεβαιωθεί ότι μόνο με ένα… θαύμα θα «τρέξουν» τα έργα της Μεσσηνίας.

