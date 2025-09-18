Μεσσηνία: Ευρωπαϊκές τιμές με βαλκανικούς μισθούς

Η πτώση κατά 5,5% στο πρώτο εξάμηνο -η μεγαλύτερη σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσουείναι ξεκάθαρη ένδειξη ότι η τοπική αγορά βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η αιτία είναι γνωστή: η ακρίβεια. Οι πρώτες ύλες έχουν εκτιναχθεί σε τιμές που θυμίζουν βόρειες χώρες, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων παραμένει καθηλωμένο σε «βαλκανικά» επίπεδα. Η εξίσωση είναι αμείλικτη. Από τη μια πλευρά, οι επιχειρηματίες της εστίασης πληρώνουν περισσότερα για ενοίκια, ενέργεια, φόρους και μισθούς. Από την άλλη, ο πελάτης σκέφτεται διπλά πριν παραγγείλει, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις εξόδους του. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ζήτησης, που σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη δημιουργεί μια παγίδα χωρίς διέξοδο.

Η τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί προσωρινά να στηρίζει τον κλάδο, όμως δεν αρκεί. Κανένα κατάστημα δεν μπορεί να επιβιώσει δουλεύοντας ουσιαστικά μόνο δύο μήνες τον χρόνο. Η εξάρτηση από τους ξένους επισκέπτες κάνει την εστίαση ευάλωτη. Αν και αυτοί αρχίσουν να θεωρούν τις τιμές υπερβολικές, η κατάρρευση θα είναι αναπόφευκτη. Η Μεσσηνία χρειάζεται στρατηγική που θα στηρίζει τη ζήτηση όλο τον χρόνο. Χωρίς ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους -από τη φορολογία έως την ενέργεια και την αλυσίδα τροφοδοσίας- οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να πιέζονται.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την εστίαση, αλλά συνολικά την τοπική οικονομία, καθώς οι ταβέρνες, τα καφέ και τα εστιατόρια είναι κρίσιμος κρίκος του μεσσηνιακού τουριστικού και αγροδιατροφικού οικοσυστήματος. Αν δεν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στις πρώτες ύλες και η μείωση της ζήτησης, η εστίαση στη Μεσσηνία κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια εποχική δραστηριότητα χωρίς μέλλον. Ουσιαστικά η Μεσσηνία κινδυνεύει να χάσει ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ταυτότητάς της: την πλούσια γαστρονομία της, που βασίζεται σε φρέσκα, τοπικά προϊόντα.

Η επιβίωση των επιχειρήσεων εστίασης δεν είναι απλώς θέμα οικονομικής επιβίωσης για τους ιδιοκτήτες, αλλά και ένα θέμα διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να βρεθούν λύσεις, που θα στηρίξουν τον κλάδο, ώστε να μην μετατραπεί η εστίαση από μοχλός ανάπτυξης σε παράγοντα ύφεσης.

lathanasis@yahoo.gr