Η Μεσσηνία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Όλα θα αλλάξουν σε ανύποπτο χρόνο, όπως ακριβώς συνέβη με τα smartphones. Ας θυμηθούμε ότι η σύγχρονη εποχή τους ξεκίνησε μόλις το 2007, με το πρώτο iPhone. Τότε πολλοί πίστευαν ότι η διάδοσή τους θα απαιτούσε δεκαετίες· χρειάστηκαν όμως λιγότερα από 20 χρόνια για να αλλάξει ριζικά η ενημέρωση, η διαφήμιση, η προβολή, η πολιτική και η ίδια η κοινωνία. Κάτι ανάλογο θα συμβεί τώρα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να σαρώνει τα πάντα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Για τη Μεσσηνία, αυτή η τεχνολογική επανάσταση αποτελεί ίσως την τελευταία ευκαιρία. Σε έναν νομό όπου ο πληθυσμός μειώνεται και γερνά, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Από τον αγροδιατροφικό τομέα μέχρι τον τουρισμό, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να ανατρέψει τη στασιμότητα δεκαετιών και να φέρει ξανά τη Μεσσηνία στο προσκήνιο. Για να συμβεί αυτό όμως, πρέπει να ξεπεραστεί η τεχνοφοβία των συντηρητικών δυνάμεων που θέλουν να μην αλλάξει τίποτα, απλώς και μόνο για να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Είναι πιθανότερο να ακούσουμε περί Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνέδρια, ημερίδες και τηλεοπτικά πάνελ, παρά να δούμε μεσσηνιακές επιχειρήσεις και φορείς να την αξιοποιούν στην πράξη, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας ή τη μείωση του κόστους.

Προσωπικά δεν θα εκπλαγώ αν οι πρώτοι που θα χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Μεσσηνία δεν είναι οι θεσμικοί ή οι «ψηφιακά επιμορφωμένοι», αλλά εκείνοι που λειτουργούν έξω από τη δημόσια σφαίρα -φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αισθάνονται απειλή από το κράτος και τους παρατρεχάμενους των συνεδρίων. Ίσως, μάλιστα, κάποιοι να την αξιοποιούν ήδη στα κρυφά, υπό τον φόβο των νεολουδιτών, που επιμένουν να ζητούν την επιστροφή στον περασμένο αιώνα.

