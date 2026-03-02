Η Μεσσηνία των «πικραμένων» και η Αριστερά που αυτοκτονεί

«Η πρόκριση της Καλαμάτας στην τελική φάση της διαδικασίας για την επιλογή της ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2021, η επιτυχημένη διοργάνωση της “Κόκκινης Νύχτας” και το Καλαματιανό Καρναβάλι έκαναν έστω και για ένα τριήμερο μόνο πιο γιορτινή την ατμόσφαιρα στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Δυστυχώς όμως τη γιορτινή ατμόσφαιρα επιχείρησαν να την χαλάσουν για μια ακόμα φορά οι “έμποροι της μιζέριας”, οι “νοσταλγοί του παλιού καλού καιρού” της… Σοβιετικής Ένωσης ή της ναζιστικής Γερμανίας, που δεν χάνουν ευκαιρία αφενός να μιλήσουν για την “εμπορευματοποίηση της διασκέδασης” και αφετέρου να μας υπενθυμίσουν ότι δεν γουστάρουν την Ευρώπη και γενικότερα τη Δύση».

Αυτά επεσήμαινα το 2016 και πρόσθετα: «Εννοείται ότι πολέμιοι της “Κόκκινης Νύχτας” και του καρναβαλιού δεν είναι μόνο τα ορφανά του Χίτλερ και του Στάλιν, αλλά και κάθε πικραμένος, που πιστεύει ότι ο κόσμος διασκέδαζε μόνο τον… παλιό καλό καιρό και ότι η κατανάλωση αγαθών είναι εξίσου μεγάλη αμαρτία με την επιχειρηματικότητα». Μια δεκαετία αργότερα, ελάχιστα έχουν αλλάξει στην πολιτική σκηνή της Μεσσηνίας και στη δημόσια σφαίρα. Κυριαρχούν ακόμα οι κραυγές όσων αυτοχρίζονται αλάνθαστοι κριτές και φαντασιώνονται τους εαυτούς τους ως ηγέτες, που δικαιούνται να αποφασίζουν χωρίς περιορισμούς και λογοδοσία.

Προσπερνώντας τη γραφική, ξεπεσμένη οικονομική αριστοκρατία, που αναπολεί περασμένα μεγαλεία και την παρανοϊκή Δεξιά, που μισεί την αγορά, στέκομαι στην «αρνητική» Αριστερά. Σε αυτήν που αυτοπεριχαρακώνεται και κόβει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με την κοινωνία. Εστιάζω εκεί, γιατί ένα ισορροπημένο πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη τις δυνάμεις της Αριστεράς. Δυστυχώς όμως, από το συμπεριληπτικό ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών διολισθήσαμε σε σεκταριστικές ομάδες. Ομάδες που ενδιαφέρονται μόνο για τη θωράκιση των εσωτερικών τους δεσμών και καθόλου για τη μεγέθυνσή τους.

Πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται η ανασφάλεια πολιτικών νάνων, που παριστάνουν τους ηγέτες σε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό αντισυστημικής ρητορικής. Για όποιον κάνει πως δεν καταλαβαίνει, το γράφουμε απλά: Ο αριστερός ελιτισμός οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μονοκρατορία της Δεξιάς. Και η μονοκρατορία δεν ωφελεί κανέναν -ούτε τους δεξιούς ούτε τους αριστερούς.

