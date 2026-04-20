Μεσσηνία: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, ο προαστιακός περιμένει

Ο προαστιακός σιδηρόδρομος στη Μεσσηνία επιστρέφει κατά διαστήματα στη συζήτηση, κάνει έναν σύντομο κύκλο ενδιαφέροντος και στη συνέχεια χάνεται ξανά από το προσκήνιο, αφήνοντας πίσω του την αίσθηση ενός ζητήματος, που όλοι αναγνωρίζουν, αλλά κανείς δεν αναλαμβάνει να προχωρήσει.

Στο μεταξύ, η καθημερινότητα ακολουθεί τη δική της πορεία. Η σύνδεση της Καλαμάτας με τη Μεσσήνη, το Αεροδρόμιο, τις ΒΙΠΕ, το Πανεπιστήμιο, το Νοσοκομείο και τους γύρω οικισμούς έχει μετατραπεί σε σταθερή ανάγκη για εργαζόμενους, μαθητές και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα η αυξημένη τουριστική κίνηση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα οδικό δίκτυο, που λειτουργεί ήδη στα όριά του. Οι μετακινήσεις γίνονται ακριβότερες, ο χρόνος χάνεται πιο εύκολα και η πίεση συσσωρεύεται σε υποδομές, που δεν σχεδιάστηκαν για τέτοια ένταση.

Η εκτίναξη της τιμής των καυσίμων, ως συνέπεια των πολεμικών εξελίξεων στην Ουκρανία και στο Ιράν, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να ανοίγει μια σοβαρή, επίμονη συζήτηση για εναλλακτικές λύσεις. Ο σιδηρόδρομος, που σε άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως βασικό εργαλείο, εδώ παραμένει στο περιθώριο της προτεραιότητας. Και όμως, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ένα βασικό εργαλείο παραμένει ανενεργό. Η σιδηροδρομική γραμμή υπάρχει, το δίκτυο είναι εκεί, η δυνατότητα αξιοποίησης δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν. Παρ’ όλα αυτά η συζήτηση εξαντλείται συνήθως σε γενικές διαπιστώσεις, χωρίς να διαμορφώνεται ένα συνεκτικό σχέδιο που να οδηγεί σε εφαρμογή.

Κάθε φορά που το θέμα επανέρχεται, συνοδεύεται από αναφορές σε μελέτες, σε χρηματοδοτικά εργαλεία και σε προθέσεις που δείχνουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην πράξη, όμως, η συνέχεια δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Το ενδιαφέρον υποχωρεί, οι προτεραιότητες μετατοπίζονται και ο προαστιακός επιστρέφει στη γνώριμη θέση της εκκρεμότητας. Το κόστος αυτής της επαναλαμβανόμενης ακινησίας αποτυπώνεται στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών και στην οικονομική λειτουργία της περιοχής, που συνεχίζει να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο για μετακινήσεις μικρών αποστάσεων.

Η προοπτική ενός προαστιακού σιδηροδρόμου θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει αυτή τη συνθήκη, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη και αποδοτική λύση. Το ζήτημα, τελικά, μεταφέρεται ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, εκεί όπου ένα ώριμο θέμα μένει να περιμένει την επόμενη αφορμή για να συζητηθεί, χωρίς να βρίσκει τον δρόμο προς την υλοποίηση. Και έτσι ο προαστιακός παραμένει κάθε φορά λίγο πριν το επόμενο «θα δούμε».

lathanasis@gmail.com