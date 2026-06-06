Το μεγάλο στοίχημα του προαστιακού της Μεσσηνίας

Ολα δείχνουν ότι η δικαίωση έρχεται. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αύριο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της γραμμής Μεσσήνη – Καλαμάτα – Μελιγαλάς – Διαβολίτσι. Ο προαστιακός, βέβαια, θα παρέμενε απλώς στα χαρτιά και στα δημοσιεύματα αν ορισμένοι φορείς δεν κινούσαν γη και ουρανό. Ο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία για την Επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Ελβετική Πρεσβεία πίεσαν, οργάνωσαν και πέτυχαν το σχεδόν ακατόρθωτο. Πλέον, η Μεσσηνία αποκτά μια πραγματική ευκαιρία για ουσιαστική συγκοινωνία με σπονδυλική στήλη το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η προοπτική είναι τεράστια, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την τουριστική σύνδεση του Αεροδρομίου της Καλαμάτα

ς με διεθνείς προορισμούς, όπως η Αρχαία Ολυμπία και οι Μυκήνες. Πριν όμως φτάσουμε στις μεγάλες επεκτάσεις και στον απαραίτητο εκσυγχρονισμό, προέχει η καθημερινότητα. Το υφιστάμενο δίκτυο ενώνει ήδη το αστικό κέντρο της Καλαμάτας με τη Μεσσήνη, τον Αερολιμένα, τη ΒΙΠΕ, το Πανεπιστήμιο και μια σειρά από οικισμούς: τη Θουρία, τη Μικρομάνη, τον Άρι, το Πλατύ, τη Βαλύρα, τον Μελιγαλά, το Ζευγολατιό και το Διαβολίτσι. Για να λειτουργήσει όμως το εγχείρημα, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο με μικρά λεωφορεία, που θα συνδέει τους σταθμούς με τα γύρω χωριά. Ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Μεσσήνης και ο Δήμος Οιχαλίας, σε άμεση συνεργασία με το Αστικό και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, οφείλουν από τη Δευτέρα κιόλας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Πρέπει να σχεδιάσουν τις τροφοδοτικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, και με ορίζοντα την πύκνωση των δρομολογίων, επιβάλλεται να εξεταστεί η σύνδεση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας μέσω της στάσης του Πανεπιστημίου με μίνι λεωφορείο. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η επέκταση των δρομολογίων του τρένου, αν όχι μέχρι το λιμάνι της Καλαμάτας, τουλάχιστον μέχρι το τέρμα του δημοτικού πάρκου Σιδηροδρόμων, ώστε να αγγίζει τον αστικό ιστό. Η Μεσσηνία κρατά στα χέρια της μια σπάνια αναπτυξιακή και συγκοινωνιακή ευκαιρία.

Η πρόκληση μετατοπίζεται πλέον καθαρά στο γήπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά. Δεν αρκεί να πανηγυρίζουμε για την επιστροφή του τρένου στις ράγες, αν οι πολίτες δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα σε αυτό. Η επιτυχία του προαστιακού κρίνεται στην πράξη, στην άνεση και στην αξιοπιστία της καθημερινής μετακίνησης του εργαζόμενου, του φοιτητή και του επισκέπτη. Οι δήμαρχοι των εμπλεκόμενων περιοχών έχουν χρέος να ξεπεράσουν τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να δουν το έργο ως ενιαίο αναπτυξιακό πνεύμονα για ολόκληρο τον νομό. Αν οι σταθμοί παραμείνουν αποκομμένοι από την ενδοχώρα και τα χωριά μας, μια σπουδαία κατάκτηση κινδυνεύει να μετατραπεί σε μισή ευκαιρία. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και τα λάθη του παρελθόντος δεν συγχωρούνται.

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