Επισκέπτες της Μεσσηνίας σε συγγενείς και φίλους 

Αν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι δήμοι της Μεσσηνίας δεν ασχολούνταν μόνο με τη σπατάλη των ευρωπαϊκών και κρατικών πόρων, θα κατέγραφαν τις τάσεις. Στη συνέχεια, θα μελετούσαν ενδελεχώς τα στοιχεία, ώστε να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες υδροδότησης, καθαριότητας και υποδομών στους πολίτες και στους επισκέπτες.

Επειδή όμως τοπικά στοιχεία δεν υπάρχουν, θα αρκεστούμε στη μελέτη των πανελλαδικών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των προσωπικών ταξιδιών, 5,3 εκατομμύρια ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με χερσαία μέσα μεταφοράς, 1,4 εκατομμύρια ταξίδια με εναέρια μέσα και 1,3 εκατομμύρια με θαλάσσια μέσα. Τα ταξίδια με χερσαία μέσα παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με αντίστοιχη μεταβολή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 12,6%. Όσον αφορά στο είδος του καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε για τα προσωπικά ταξίδια, για το 52,1% των ταξιδιών αυτών χρησιμοποιήθηκαν μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%. Οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις ανέρχονται στο 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων. Αντίστοιχα, για το 47,9% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους έγινε χρήση ενοικιαζόμενων καταλύματων. Τα ταξίδια αυτά παρουσίασαν αύξηση 14,3% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις τους 16,1%.

Τα παραπάνω ευρήματα αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κυριαρχία των χερσαίων μετακινήσεων, αλλά και την τεράστια εξάρτηση του εγχώριου τουρισμού από τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα. Η φιλοξενία σε συγγενείς και φίλους, καθώς και η χρήση ιδιόκτητων εξοχικών, παραμένει η κύρια «αιμοδότρια» δύναμη των διακοπών για τον μέσο Έλληνα. Αυτό το ρεύμα επισκεπτών επιβαρύνει σημαντικά τις τοπικές υποδομές, χωρίς απαραίτητα να αφήνει ανάλογα έσοδα στα ξενοδοχειακά καταλύματα. Παρόλα αυτά, οι ταξιδιώτες αυτοί στηρίζουν την τοπική αγορά, την εστίαση και το λιανεμπόριο. Αντί οι τοπικοί φορείς να εθελοτυφλούν, οφείλουν να σχεδιάσουν σοβαρά τη διαχείριση των πόρων, υπολογίζοντας τον πραγματικό και όχι μόνο τον «επίσημο» τουριστικό όγκο.

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