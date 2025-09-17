Σχεδόν 3 χρόνια μετά έχει αλλάξει κάτι;

Μηνυτήριες αναφορές σε βάρος των αντιδημάρχων Ανδρέα Καραγιάννη και Παντελή Δρούγα, αρμοδίων για το κυκλοφοριακό της πόλης (σε διαφορετικές περιόδους) έχει καταθέσει το αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Οι μηνύσεις αυτές αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, την κυκλοφοριακή κατάσταση της οδού Αθηνών και τον κίνδυνο να προκληθούν τροχαία ατυχήματα.

Προχθές Δευτέρα, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας ενέκρινε τη νομική υποστήριξη των δύο αιρετών από τον δήμο, μετά από αιτήσεις τους, σύμφωνα με τη θετική εισήγηση του νομικού συμβούλου του δήμου Χαράλαμπου Δημητρόπουλου.

Όπως μας διευκρίνισαν από το αστικό ΚΤΕΛ, οι μηνυτήριες αναφορές δεν ήταν προσωπικές, δεν στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων, αλλά κατά παντός υπευθύνου για το σοβαρό κι επικίνδυνο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθηνών.

Μας υπενθύμισαν ότι οι κινήσεις τους δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, δεν έγιναν ξαφνικά και χωρίς να χτυπήσουν καμπάνα κινδύνου, ενώ μας προέτρεψαν να αναζητήσουμε σχετικά ρεπορτάζ μας:

Στο πρώτο θέμα της “Ε” στις 29 Νοεμβρίου 2022: “Σοβαρά είναι τα κυκλοφοριακά ζητήματα που αντιμετωπίζει το αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας από το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Στην Αθηνών καταγράφεται το πιο σοβαρό και πιο επικίνδυνο. Την αρνητική αυτή κατάσταση επισημαίνει στην “Ε” ο πρόεδρος Θανάσης Πατικόπουλος”. Και μεταξύ άλλων τονιζόταν: “Όλα μας τα λεωφορεία συνεχώς κινούνται παράνομα, είναι πάνω στη διπλή διαχωριστική. Και τα λεωφορεία ειδικότερα στην Αθηνών περνάνε, επειδή πάνε και στο ΤΕΙ και στο νοσοκομείο, έχουν μέσα 70 με 80 επιβάτες. Φανταστείτε ένα λεωφορείο να κάνει με ένα ΙΧ μετωπική μέσα στην Αθηνών τι θα γίνει”.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Δεκεμβρίου 2022, σε κείμενο με πρωτοσέλιδο χτύπημα της “Ε” με τίτλο “Αστικό ΚΤΕΛ για κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθηνών”, σημειωνόταν: “Κραυγή αγωνίας για τον διαρκή κίνδυνο και την απειλή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων για πεζούς, επιβάτες και οδηγούς στην οδό Αθηνών απευθύνει το αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, καταγγέλλοντας το καθημερινό χάος. Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος, καλεί άμεσα "κάθε αρμόδιο να λάβει τα μέτρα του, πριν βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων για όλους μας εκπλήξεων"”.

Σχεδόν 3 χρόνια μετά έχει αλλάξει κάτι; Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχει αρθεί η επικινδυνότητα;