Ούτε εργατικές ούτε λαϊκές κατοικίες

Έδωσε είδηση χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας: Εκτός από το Αστυνομικό Μέγαρο Μεσσηνίας, στον χώρο που έχουν καταλάβει παράνομα εδώ και χρόνια οι Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν απελευθερωθεί με τη μετεγκατάστασή τους στην Μπιρμπίτα, προγραμματίζεται να κατασκευαστεί εκεί και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Καλαμάτας.

Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκαν στον πρώην ΟΕΚ (Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας) και προορίζονταν για την κατασκευή εργατικών κατοικιών, ως συνέχεια των τελευταίων που κατασκευάστηκαν πριν από χρόνια βόρεια της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας. Ο ΟΑΕΔ (τώρα ΔΥΠΑ) στον οποίο εντάχθηκε ο ΟΕΚ με τη διάλυσή του στα χρόνια των μνημονίων, παραχώρησε 11 στρέμματα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία του Αστυνομικού Μεγάρου. Τα 4 από αυτά, σύμφωνα με τον δήμαρχο, θα δοθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη δημιουργία του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Με την ολοκλήρωση της δήλωσης του δημάρχου και το κλείσιμο των καμερών, σχολίασα με απογοήτευση στον δήμαρχο ότι με όλα αυτά παύει οριστικά η όποια περίπτωση και πιθανότητα κατασκευής εργατικών κατοικιών στην περιοχή και στην Καλαμάτα. Έχοντας στο μυαλό μου το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα και στην πόλη μας, με τη δραματική μείωση της προσφοράς σπιτιών για ενοικίαση και την εκτόξευση των τιμών των ενοικίων, που έχουν φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες συμπολίτες μας.

Ο δήμαρχος μου απάντησε ότι χώρος χαρακτηρισμένος για εργατικές κατοικίες είναι αυτός στα Πλακωτά (κοντά στα Λέικα), όπου προγραμματιζόταν να ανεγερθεί εκεί ο Πυροσβεστικός Σταθμός, γι’ αυτό και δεν προχώρησε.

Μακάρι να είναι έτσι, αλλά πολιτική βούληση για κατασκευή εργατικών - κοινωνικών κατοικιών, όπως παλιά με τον ΟΕΚ, δεν υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο, από την κυβέρνηση.

Και κάτι τελευταίο: Στον χώρο αυτό στα Πλακωτά, είχε προγραμματιστεί μετά τους σεισμούς του 1986, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα λαϊκής στέγης με την κατασκευή 150 σπιτιών, ως προσφορά της Πολιτείας στη σεισμόπληκτη Καλαμάτα. Μετά από αρκετά χρόνια ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε μία πολυκατοικία μόλις με 12 διαμερίσματα! Αυτά και τέλος! Και σήμερα 30 και πλέον χρόνια μετά, δεν υπάρχει ελπίδα για τα υπόλοιπα 138 σπίτια.

Αυτά για να μην κοροϊδευόμαστε.