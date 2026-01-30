Το έδαφος ήταν χαμένο για όλη την Ελλάδα

Ετοιμαζόμαστε για τη γιορτή της Παναγίας Υπαπαντής, την πολιούχο της Καλαμάτας, με ισχυρή παρουσία πολιτικών προσώπων, κυρίως από την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τον δεξιό χώρο. Και πέρα από το γεύμα με τους λόγους που έχουν πολιτική σημασία, φέτος υπάρχει και η ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη.

Επειδή 36 και πλέον χρόνια στη δημοσιογραφία έχω ακούσει μεγάλες ...εξαγγελίες κι έχω ζήσει ...πανηγύρια και χαρές, έχω μάθει να κρατάω μικρό καλάθι. Και αυτό γιατί έχουν μεσολαβήσει τα μνημόνια και η οικονομική κρίση, που εξακολουθούν ακόμα να μας τσακίζουν.

Με αφορμή αυτά τα τελευταία, αναζήτησα στο αρχείο της “Ε” τους λόγους στο γεύμα της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου 2009.

Ο τότε δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας είχε αναφορές στον αυτοκινητόδρομο, την ΠΟΤΑ, το νέο Δημαρχείο, τη διάνοιξη της Βασιλ. Γεωργίου και το Μέγαρο Χορού, που έχουν γίνει. Ομως, είχε αναφερθεί στο κλειστό γυμναστήριο στην Αγία Τριάδα, στο Παλέ ντε Σπορ, που θα ξεκινούσε εντός του έτους(!) και την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Καλαμάτα(!).

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης - υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος Κοντογιάννης αναφέρθηκε, αρχικά στην κατασκευή των αυτοκινητόδρομων Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα και στον περιφερειακό της Καλαμάτας.

Για τα έργα που αφορούν τους αγρότες αναφέρθηκε στο έργο κατασκευής φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρινού, ένα έργο πνοής για τον τριφυλιακό κάμπο, προϋπολογισμού 42,5 εκ. περίπου ευρώ, που προκηρύχθηκε και δημοπρατήθηκε και στον προγραμματισμό και η εκπόνηση μελέτης για τα αρδευτικά δίκτυα του έργου, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.

Συνεχίζοντας, δεσμεύτηκε ότι “σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει, μέσω ΣΔΙΤ, η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου της Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτας”.

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει πως “η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων αποτελεί πλέον παρελθόν. Στόχος μας είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφος και να αποτελέσει η περιφέρεια μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα”.

Τελικά, το έδαφος ήταν χαμένο για όλη την Ελλάδα. Αυτή την τραγική πραγματικότητα πλήρωσε και πληρώνει ακριβά η πατρίδα μας.