Τα κίνητρα να γίνουν πράξη για τους γιατρούς

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε”: Δύσκολα παραμένουν τα πράγματα με τις ελλείψεις γιατρών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς από τις κρίσιμες 5 θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν, υπήρξε ενδιαφέρον μόνο για τη μία. Αδιαφορία υπήρξε και για τις θέσεις ακτινολόγου και αναισθησιολόγου.

Τα στοιχεία αυτά επισημαίνει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή του κι επαναλαμβάνει “τις προτάσεις του Σωματείου μας για άμεση επαναπροκήρυξη όσων θέσεων αποδειχθούν άγονες, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για τους συναδέλφους που θα τις επιλέξουν, όπως το επίδομα ενοικίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε το στεγαστικό πρόβλημα στην πόλη μας είναι οξυμένο”.

Το ζήτημα με τους παθολόγους που δεν αφορά μόνο το Νοσοκομείο Καλαμάτας, είναι πολύ σοβαρό και χρόνιο και θα πρέπει, επιτέλους, να βρεθεί λύση από το υπουργείο Υγείας.

Να υπενθυμίσω ότι στις αρχές Απριλίου που κατέρρευσαν οι δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου, λόγω έλλειψης προσωπικού και αποφασίστηκε να συγχωνευθούν με τα μισά κρεβάτια, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας ζήτησε μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση, η οποία πέρα από την προσωρινή ενίσχυση της Παθολογικής, περιλαμβάνει την άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων παθολόγων ως μόνιμων θέσεων και τη θεσμοθέτηση ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών, όπως παροχή στέγασης και υποστήριξη διαβίωσης.

Στις 16 Μαΐου πέρυσι στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου, ο υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών στο Νοσοκομείο είναι μεγαλύτερος από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις!

Αργότερα, σε επίσκεψή του στο Δημαρχείο Καλαμάτας, απαντώντας σε ερώτησή μας για ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (παθολόγοι κλ.π), ο υπουργός αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο κινήτρων που θεσπίστηκε με σκοπό να προσελκύσει νέους γιατρούς στις ειδικότητες αυτές, προσφέροντας 40.000 ευρώ εφάπαξ σε νέους παθολόγους.

Το ζήτημα με τους παθολόγους στη δημόσια υγεία και στο Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι πολύ σοβαρό κι επειδή αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, πρέπει να λυθεί άμεσα. Τα κίνητρα, επιτέλους, να γίνουν πράξη για να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.