Μπορούμε να καταστραφούμε και χωρίς «λαθρομετανάστες»

Η αδυναμία εύρεσης εργατών γης για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου ήταν απολύτως αναμενόμενη. Από αυτήν τη στήλη έχουμε προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι η πολιτική που εφαρμόζεται στο μεταναστευτικό θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια. Οι πολιτικοί αλλά και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιοχής κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ζήτημα στην οικονομία από την έλλειψη εργατικών χεριών. Προτιμούν να χαϊδεύουν αυτιά κουφιοκέφαλων, αντί να μπουν μπροστά και να δώσουν λύσεις. Όταν σκάσει το πρόβλημα, θα αρχίσουν -όπως κάνουν πάντα- να επιδεικνύουν ενδιαφέρον, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα.

Το πρόβλημα των εργατικών χεριών στη χώρα δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει επιδεινωθεί όμως το τελευταίο διάστημα μέσα από την πολιτική της κυβέρνησης, που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην επίδειξη πυγμής, για να ικανοποιήσει το υπερσυντηρητικό ακροατήριο. Η χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εργατικά χέρια μεταναστών -και αυτό όποιος δεν το αντιλαμβάνεται θα το δει σύντομα στην τσέπη του. Όποιος νομίζει ότι η καταστροφή των ελαιοπαραγωγών και του αγροτικού τομέα συνολικά, η εκτίναξη του κόστους κατασκευής στην οικοδομή και η έλλειψη χεριών σε μια σειρά από εργασίες που δεν κάνουν οι Έλληνες, δεν τον αφορά, κάνει τραγικό λάθος. Τη βύθιση της παραγωγής θα την πληρώσουμε όλοι.

Η κυβέρνηση, αντί να βάλει όρους και προϋποθέσεις στη μετανάστευση εξασφαλίζοντας τη λειτουργία της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, επέλεξε τον εύκολο δρόμο της επικοινωνιακής προσέγγισης ενός σύνθετου ζητήματος, όπως το μεταναστευτικό. Η ένταξη μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και οικονομία χρειάζεται σχέδιο και, βέβαια, πολιτική στήριξη. Όταν όμως φοβάσαι να λάβεις μέτρα για να μην κατηγορηθείς ότι “φέρνεις ξένους”, επιδίδεσαι σε ακροβατισμούς επικοινωνιακού χαρακτήρα, καταδικάζεις την οικονομία και το μέλλον των πολιτών. Η ισορροπία μεταξύ οργανωμένης ένταξης μεταναστών στην οικονομία και του ανεξέλεγκτου εισερχόμενου ρεύματος είναι το δύσκολο, αλλά χρήσιμο ζητούμενο και επειδή αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα.

Η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία βασίζεται στην άμεση προσέλκυση εργατών γης. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η ζημιά στην τοπική οικονομία θα είναι τεράστια. Η ελαιοσυγκομιδή φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών, πρέπει να γίνει σε σύντομο χρόνο για να μην χαθεί. Ελαιοσυγκομιδή χωρίς εργάτες και με μεροκάματα εξωπραγματικά σε σχέση με την τιμή του ελαιολάδου προφανώς θα κριθεί ασύμφορη και δεν θα γίνει ποτέ. Οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται μπροστά σε έναν υπαρκτό κίνδυνο, που θα πλήξει το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Μπορούμε να καταστραφούμε και χωρίς την είσοδο “λαθρομεταναστών”, αλλά αυτό προφανώς είναι μια αρκετά σύνθετη σκέψη για αυτούς που ζουν στον ασπρόμαυρο κόσμο τους.

panagopg@gmail.com