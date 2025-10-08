Οι κακές επιλογές έχουν πάντα κόστος

Τα έργα προχωρούν σε πολλά σημεία του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη. Ο ρυθμός είναι καλός, αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Οι λόγοι που αυτό δεν συμβαίνει είναι η ύπαρξη ζητημάτων με απαλλοτριώσεις, αλλά και με τη χάραξη σε σημεία του δρόμου, καθώς και η έλλειψη εργατικού προσωπικού. Το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει πάει περίπου έναν χρόνο πίσω από το αρχικά προβλεπόμενο στη σύμβαση, αλλά εκφράζεται αισιοδοξία ότι τελικά ο δρόμος θα παραδοθεί το 2028.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη μελέτη και στις απαλλοτριώσεις αφορούν το κρίσιμο τμήμα του δρόμου από το Αεροδρόμιο μέχρι τον κόμβο Ζαφείρη. Οι πρώτες εργασίες και τα υψόμετρα που δημιουργούνται, έδειξαν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η σύνδεση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με τον δρόμο. Την ίδια στιγμή, το «μπουκάλι» που δημιουργείται μέσα στον οικισμό του Ασπροχώματος, για τη σύνδεση του δρόμου με τον κόμβο Ζαφείρη, δημιουργεί πρόσθετο πονοκέφαλο. Είναι προφανές ότι για να ξεπεραστούν τα ζητήματα αυτά, θα απαιτήσουν πρόσθετους πόρους για απαλλοτριώσεις, ενώ τα δομικά προβλήματα δεν μπορούν να ξεπεραστούν, δείχνοντας ότι κακώς δεν λήφθηκαν υπόψη οι αρχικές αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη όδευση του άξονα, ειδικά στο κομμάτι μέχρι το Αεροδρόμιο.

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται στο πεδίο πολλαπλασιάζουν τις αντιδράσεις από επιχειρηματίες και κατοίκους, οι οποίοι πιέζουν για λύσεις που δεν θα υποβαθμίζουν την περιουσία τους. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και η οριστικοποίηση των μελετών αναμενόταν να εξεταστεί κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και τελικά αναβλήθηκε. Οι λόγοι αναβολής της επίσκεψης συνδέονται με τις προχθεσινές βροχοπτώσεις -μακάρι να είναι έτσι και να μην συμβαίνει κάτι άλλο.

Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν σε επίπεδο σχεδιασμού του έργου έχει επείγοντα χαρακτήρα. Απαιτείται άμεσα ο καθορισμός επίσκεψης του αρμόδιου υφυπουργού, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των προβλημάτων και να ληφθούν αποφάσεις που θα τα ξεπερνούν, στον βαθμό του δυνατού. Είναι προφανές ότι θα απαιτηθούν επιπρόσθετοι πόροι, ώστε να μην μεταφερθούν στο μέλλον μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι πλέον φανερό ότι οι κακές επιλογές στον αρχικό σχεδιασμό δεν μπορούν να διορθωθούν, αλλά μόνο να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές συνέπειες. Χάθηκε χρόνος και, όπως αποδεικνύεται, και αρκετό χρήμα, γιατί αυτό που «πουλήθηκε» ως εύκολο και φτηνό, μόνο τέτοιο τελικά δεν είναι.

