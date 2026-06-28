Η Μεσσηνία στο επίκεντρο μιας "αιματηρής" εσωκομματικής διαμάχης

Η χώρα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παλιά και νέα κόμματα βρίσκονται σε προεκλογικό πυρετό με περιοδείες στελεχών, ομιλίες, συναντήσεις, κατάρτιση ψηφοδελτίων. Στα κόμματα θέλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Η κινητικότητα που εμφανίζει ειδικά το κυβερνών κόμμα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Ο πρωθυπουργός μπορεί να διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά, όπως είναι γνωστό, «πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμοί» δεν προαναγγέλλονται.

Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δει παράθυρο ευκαιρίας, δεν θα διστάσει να κάνει εκλογές μέσα στον Σεπτέμβριο. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος θεωρείται πάντα η καλύτερη για εκλογές για τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Οι πολίτες επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η οικονομία έχει αναθερμανθεί από τα τουριστικά έσοδα και γενικότερα επικρατεί ένα κλίμα που ευνοεί την κυβερνητική παράταξη.

Το πρόβλημα είναι ότι τα καλοκαίρια κρύβουν πάντα παγίδες. Μια φυσική καταστροφή ή ένα τραγικό συμβάν που μπορεί να αποδοθεί σε κυβερνητικές παραλείψεις, μπορούν να τινάξουν στον αέρα τους σχεδιασμούς που τοποθετούν τις εκλογές τον Σεπτέμβριο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στο παρελθόν, κόμματα που ετοιμάζονταν για εκλογές το φθινόπωρο, το πλήρωσαν ακριβά λόγω της χρονικής συγκυρίας.

Στη διαμόρφωση της πολιτικής συγκυρία, σημαντικό ρόλο θα παίξει ο περιορισμός της ακρίβειας. Το κλείσιμο της πολεμικής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή και η μείωση των τιμών στο πετρέλαιο δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να αισιοδοξεί ότι θα μειωθεί η ακρίβεια στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εντείνεται η πίεση για να μειωθούν σύντομα οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας, ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι αντιμετωπίζεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ελληνικών νοικοκυριών. Το ερώτημα είναι αν οι όποιες μειώσεις θα έχουν ικανό μέγεθος για να δώσουν ανάσα στα νοικοκυριά, τα οποία στην κυριολεξία ασφυκτιούν.

Οι εκλογές θέλουν κλίμα ανάτασης και αίσθημα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα, και αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα οικοδομηθεί το φετινό καλοκαίρι. Το πώς, λοιπόν, θα πάει το καλοκαίρι και το πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι πολιτικές δυναμικές είναι το μεγάλο ζητούμενο, γι' αυτό και δεν μπορούν να θεωρηθεί σίγουρη εξέλιξη οι πρόωρες εκλογές. Κανένας δεν κάνει πρόωρες εκλογές αν δεν είναι βέβαιος ότι θα τις κερδίσει, και με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα η εξάντληση της τετραετίας παραμένει η λογική και αναμενόμενη επιλογή.

Στα πλαίσια της εκλογικής προετοιμασίας η Ν.Δ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Πελοπόννησο. Το σοβαρό ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θεωρείται ότι θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τη Ν.Δ. στην Πελοπόννησο. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει σειρά στελεχών στην περιοχή με ισχυρά «πατήματα» στην αυτοδιοίκηση και λοιπούς φορείς. Στη Ν.Δ. γνωρίζουν πως, αν ανακοινωθεί επίσημα η ίδρυση κόμματος, θα ζητηθούν στηρίξεις από περιφερειάρχες, δημάρχους, συμβούλους και λοιπούς θεσμικούς εκπροσώπους. Προσπαθούν, λοιπόν, να προλάβουν μια τέτοια εξέλιξη, κλείνοντας πόρτες και ζητώντας από τους «επίφοβους» να κρατήσουν στάση αναμονής ή, έστω, μια πολιτική ουδετερότητα.

Οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες είναι περίπου δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν την προτροπή του κομματικού επιτελείου της Ν.Δ., δηλώνοντας πως είναι «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». Αυτό, σε αυτή τη φάση, προφανώς και πλήττει τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με τη σειρά του θα πιέσει για ξεκάθαρη θέση. Είναι προφανές ότι, ειδικά στη Μεσσηνία, κάποιοι θα δεχτούν ασφυκτικό πρέσινγκ. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με τις επισκέψεις των κεντρικών κομματικών στελεχών της Ν.Δ. και θα κορυφωθεί μέσα στο καλοκαίρι, όταν θα «πάρουν φωτιά» τα τηλέφωνα και οι επισκέψεις και από την άλλη πλευρά. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι δεν θα περάσουν καλά, ενώ δεν θα λείψουν και οι βολές για «προδοσίες», αγνωμοσύνη και άλλα… πικάντικα.

Η Μεσσηνία θα βρεθεί στο επίκεντρο της εσωκομματικής διαμάχης στον χώρο της σημερινής κεντροδεξιάς. Το πόσο βάθος θα έχει η σύγκρουση και ποια θα είναι τα απόνερά της, κανένας δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει. Το τελικό ταμείο θα γίνει μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμά τους αλλά και τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης. Το μόνο δεδομένο είναι ότι οι εσωκομματικές διαμάχες και συγκρούσεις είναι οι πλέον «αιματηρές» και καθορίζουν οριστικά τη διαδρομή προσώπων και πολιτικών δυνάμεων.

panagopg@gmail.com