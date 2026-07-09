Τα  ακίνητα «φιλέτα» του δημοσίου σαπίζουν 

Στον Δήμο Καλαμάτας έχουν, ως γνωστόν, παραχωρηθεί από το δημόσιο 49 στρέμματα στον Κορδία. Στην έκταση αυτή, από τις εκβολές του Νέδοντα μέχρι τον Κορδία, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, αλλά και τμήματα με χόρτα και καλάμια. Κρίσιμο κομμάτι είναι μια έκταση 17 στρεμμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναπλαστεί, και για τον σκοπό αυτό έχει δεσμευθεί ένα μικρό χρηματικό ποσό 960.000 ευρώ, το οποίο προφανώς και δεν επαρκεί για τη δημιουργία σοβαρών υποδομών.

Η συγκεκριμένη έκταση είναι εξαιρετικά μεγάλη και η δημιουργία υποδομών αθλητισμού και αναψυχής προϋποθέτει μια συνολική μελέτη, η οποία δεν θα δημιουργεί απλώς κάποιες υποδομές που στη συνέχεια δεν θα μπορούν να συντηρηθούν —όπως συμβαίνει με το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής— αλλά θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους. Δεν φτάνει, δηλαδή, να φτιαχτούν γεφυράκια, λιμνούλες και πεζοδρόμια, χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τρόπος χρήσης και η οικονομική βιωσιμότητα των συγκεκριμένων υποδομών. Ο χώρος είναι τεράστιος και η συντήρησή του σημαίνει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο από κάποιον πρέπει να καλυφθεί. Ο Δήμος, χωρίς ανταποδοτικά έσοδα, προφανώς και δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος συντήρησης άλλης μιας κοστοβόρας υποδομής.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες, γνωρίζουμε ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία να λειτουργήσει με όρους οικονομίας τον συγκεκριμένο χώρο. Θα γίνει μια «αναπλασούλα» τώρα για να κοπεί προεκλογικά η κορδέλα και μετά από μερικούς μήνες οι καλαμιώνες και τα χόρτα θα έχουν πνίξει τα πάντα. Με μια άλλη χρηματοδότηση θα κοπούν τα καλάμια, θα ανοίξει ο χώρος για δέκα ημέρες το καλοκαίρι και όλο τον άλλο καιρό θα επικρατεί σκοτάδι, φόβος και εγκατάλειψη.

Είναι γνωστό ότι μια υποδομή αναψυχής χρειάζεται συνεχή παρουσία και φροντίδα, η οποία, αν δεν εξασφαλίζεται μέσω οικονομικής δραστηριότητας, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από δημοτικές ή κρατικές δομές.

Η παραλιακή έκταση είναι πραγματικά σημαντική για την πόλη και τους κατοίκους, αλλά αν δεν υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση, φοβόμαστε πως θα παραμείνει για πολλά ακόμα χρόνια στη σημερινή της κατάσταση. Δεν πιστεύουμε ότι με τη σημερινή εικόνα είναι πολλοί ευχαριστημένοι, αλλά για να αλλάξει ουσιαστικά χρειάζεται διαφορετική αντίληψη, η οποία δυστυχώς δεν τίθεται καν στη δημόσια συζήτηση. Τα ακίνητα-φιλέτα του δημοσίου σαπίζουν, βρωμούν και απαξιώνονται, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί πολιτικούς παράγοντες και πολίτες.

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