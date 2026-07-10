Μια διαρκώς χαμένη ευκαιρία στο παραλιακό μέτωπο

Το Master Plan του λιμανιού της Καλαμάτας εκπονείται εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι βέβαια γνωστό ότι εστιάζει στον τουριστικό χαρακτήρα του λιμανιού, στοχεύοντας στη δημιουργία ζώνης υποδοχής για mega yachts, κρουαζιερόπλοια και στην ανάδειξή του σε τουριστικό καταφύγιο. Πρόκειται για απολύτως λογικά πράγματα, μιας και το λιμάνι είναι πλέον ενταγμένο μέσα στον οικιστικό και τουριστικό ιστό της Καλαμάτας. Δεν υπάρχει χερσαία ζώνη ικανή για εμπορευματοκιβώτια, τα οποία προφανώς και δεν μπορούν να μεταφερθούν μέσα από τους υπάρχοντες δρόμους της περιοχής χωρίς να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στη λειτουργία της πόλης.

Είναι κρίσιμο να κατανοηθεί ότι εμπορικό λιμάνι στον υπάρχοντα χώρο δεν μπορεί να λειτουργήσει για απολύτως αντικειμενικούς λόγους. Επιπρόσθετα, το λιμάνι της Καλαμάτας δεν αποτελεί επιλογή και για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά εμπορευμάτων και το διαμετακομιστικό εμπόριο, οι οποίοι καθορίζονται από την αγορά στο συγκεκριμένο τομέα. Η παρακμή του λιμανιού, που έχει συντελεστεί εδώ και δεκαετίες, δεν είναι κάποια συνωμοσία σκοτεινών δυνάμεων, αλλά μια επιλογή που προκλήθηκε από την ίδια την αγορά. Να σημειωθεί τέλος ότι όλα τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια αποτελούν πλέον «πεδίο δόξης λαμπρό» για ομίλους που ζητούν την παραχώρηση και τη λειτουργία τους με όρους που οδηγούν σε αποκλεισμούς και περιορισμούς, τους οποίους στην Καλαμάτα δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένας.

Οι προβλέψεις του Master Plan είναι λοιπόν συμβατές με την πραγματικότητα και η εφαρμογή τους έχει επείγοντα χαρακτήρα, τόσο για το λιμάνι όσο και για τη διπλανή μαρίνα, αλλά και συνολικά για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας. Η τουριστική αξιοποίηση των συγκεκριμένων υποδομών έχει καθυστερήσει, στερώντας πόρους και ευκαιρίες από την πόλη και τους κατοίκους της. Η περιοχή θα πρέπει να σταματήσει να κοιτά το παρελθόν και να φοβάται να ανοιχτεί στη νέα οικονομική εποχή.

Είναι προφανές ότι ο τουρισμός, στην παρούσα φάση, αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα για την περιοχή. Αυτό προφανώς και ενέχει κινδύνους τίποτα άλλωστε στην οικονομία δεν είναι σταθερό χωρίς ρίσκο και συνέπειες. Όμως, ο δισταγμός και η καθυστέρηση είναι αυτά που έχουν το πραγματικό κόστος. Όσο κρίσιμες υποδομές δεν αξιοποιούνται, υπάρχει οικονομική αιμορραγία για την περιοχή και τους πολίτες. Το ξεκαθάρισμα των διαδικασιών για το λιμάνι, το ξεμπλοκάρισμα της μαρίνας, η ανάπλαση συνολικά του χώρου και η αξιοποίησή τους στον τουριστικό τομέα δεν είναι απλώς μια καθυστέρηση, αλλά μια διαρκώς χαμένη ευκαιρία για την περιοχή.

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