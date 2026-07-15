Οι κάμερες βοηθούν αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα

Η τοποθέτηση καμερών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου θεωρείται ότι θα συμβάλει στον περιορισμό της δράσης συγκεκριμένης ομάδας παραβατικών. Οι κάμερες σίγουρα θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση υποθέσεων και στην έρευνα, αλλά είναι αμφίβολο αν θα περιορίσουν τη δράση των «σκληρών» παρανόμων. Είναι γνωστό ότι για κάθε μέτρο που λαμβάνεται, πάντα θα υπάρχει και μια διέξοδος για αυτόν ο οποίος θέλει να δράσει εκτός νόμου. Η ύπαρξη καμερών έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση κλοπών αυτοκινήτων με τα οποία γίνονται οι παράνομες ενέργειες.

Οι κάμερες δεν αποτελούν, έτσι, τη λύση του προβλήματος, δυσχεραίνουν μεν τη δράση αλλά οδηγούν και σε νέες παρανομίες. Είναι όμως βέβαιο ότι βοηθούν στον εντοπισμό των δραστών και βεβαίως λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτικά για τους μικροδιάβολους. Η αστυνόμευση αναμφίβολα ενισχύεται, γιατί υπάρχουν πλέον «μάτια» σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι κάμερες βοηθούν, αλλά δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της παραβατικότητας που δημιουργεί καθημερινά τεράστια προβλήματα σε χωριά και γειτονιές.

Η αστυνόμευση είναι ο ένας παράγοντας, ο οποίος προφανώς και έχει σημασία, αλλά αν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που οδηγούν σε παραβατική δράση, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα όσες κάμερες και να μπουν, όσοι αστυνομικοί και αν προσληφθούν. Οι πολίτες θεωρούν ότι αρκεί η αστυνόμευση, και μάλιστα χωρίς δικλίδες ασφαλείας, για να μπει τάξη. Τα βάζουν με την αστυνομία που «δεν τους σαπίζει στο ξύλο» και τη δικαιοσύνη που «τους αφήνει ελεύθερους», επειδή αναζητούν εύκολες και άμεσες λύσεις. Ο κόσμος δεν έχει άδικο και είναι λάθος όσοι θεωρούν ότι φταίνε οι απόψεις των πολιτών δίνοντάς τους ακραίο ιδεολογικό περιεχόμενο. Η ύπαρξη ασφάλειας, ειδικά στο σπίτι του καθενός, είναι ανεκτίμητο και αδιαπραγμάτευτο αγαθό και η οργανωμένη πολιτεία οφείλει το συγκεκριμένο αγαθό να το παρέχει. Το πώς, είναι το τελευταίο που απασχολεί τον πολίτη.

Η πολιτεία οφείλει, λοιπόν, να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν και θα επιλύσουν το πρόβλημα με κάμερες και τεχνολογικά μέσα, με ενίσχυση της αστυνομίας με εξοπλισμό αλλά και με εκπαίδευση (που δεν θα οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή στο Άργος), με θεσμική θωράκιση -έτσι ώστε να επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να δρα σωφρονιστικά - και βεβαίως με μέτρα και πολιτικές που θα παρεμβαίνουν στην καρδιά του προβλήματος, που έχει να κάνει με την ένταξη των παραβατικών ομάδων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Όσο αυτά καθυστερούν, θα συνεχίζουμε να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, αδυνατώντας να βάλουμε τέλος στον φαύλο κύκλο της παρανομίας και της βίας, με την ανασφάλεια να κυριαρχεί και να οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές.

panagopg@gmail.com