Έχουμε ανάγκη για περισσότερο καλοκαίρι   

Η διοργάνωση Λευκής Νύχτας τέλος Αυγούστου είναι γνωστό ότι προκαλεί αντιδράσεις. Οι επαγγελματίες της εστίασης στην παραλία θεωρούν ότι αποτελεί την εκδήλωση λήξης της θερινής περιόδου. Το χρονικό ορόσημο, δηλαδή, που ο κόσμος μετακομίζει από την παραλία και τα μαγαζιά της στο κέντρο της πόλης. Όπως υποστηρίζουν, κάθε χρόνο μετά τη Λευκή Νύχτα η παραλία κλείνει, παρότι οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τη συνέχιση της σεζόν. Σημειώνεται, επίσης, ότι το άδειασμα της παραλίας έχει συνέπειες στον τουρισμό, μιας και ο επισκέπτης δεν θέλει άδεια μαγαζιά, και υπονομεύεται έτσι ο στόχος για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

Οι έμποροι από τη δική τους μεριά θεωρούν ότι η Λευκή Νύχτα αποτελεί το καλύτερο κλείσιμο των εκπτώσεων και την τελευταία ένεση ενίσχυσης του ταμείου τους. Έρχεται κόσμος γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι και συνδυάζει τη βόλτα στα εμπορικά με τη θάλασσα, ενώ παίρνουν και αυτοί ένα κομμάτι από την τουριστική κίνηση της πόλης. Υποστηρίζουν ότι η παραλία δεν κλείνει από τη Λευκή Νύχτα, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά μαζεύεται στο κέντρο επειδή ξεκινούν φροντιστήρια και σχολεία, και θέλει να μπει στην κανονικότητα των υποχρεώσεων.

Η κάθε πλευρά είναι προφανές ότι έχει τα επιχειρήματα και το δίκιο της. Μεσοβέζικη λύση προφανώς και δεν μπορεί να υπάρξει, οπότε θα πρέπει να αναζητηθεί ο τρόπος που να μην κλείνει η παραλία τέλος Αυγούστου, αλλά να μένει ανοικτή και ελκυστική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, ειδικά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, είναι ένας εφικτός στόχος και η επίτευξή του προϋποθέτει τη στήριξή της από τον τοπικό πληθυσμό.

Το πρόβλημα με την κίνηση στην παραλία δεν είναι προφανώς η Λευκή Νύχτα, αλλά η έλλειψη λειτουργικής της διασύνδεσης με το εμπορικό κέντρο της πόλης. Όσοι βγαίνουν για ψώνια, ή έχουν παιδιά στα φροντιστήρια, ή δουλεύουν στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, προφανώς και δύσκολα θα φτάσουν το απόγευμα στην παραλία. Ο κόσμος πάει στον κόσμο και η παραλία αδειάζει. Αυτό είναι το σχήμα και θα επαναλαμβάνεται όσο δεν αντιμετωπίζονται οι πραγματικές αιτίες.

Στη φάση που βρισκόμαστε, και για να μην υπάρχουν άσκοπες κόντρες, θεωρούμε ότι οι επιχειρηματίες της παραλίας, σε συνεργασία με το Δήμο, θα μπορούσαν να εξετάσουν τη διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωσης συνέχισης του καλοκαιριού το επόμενο ή το μεθεπόμενο Σάββατο της Λευκής Νύχτας. Να στέλνεται το μήνυμα ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και μπορούμε να καθυστερήσουμε την έλευση του χειμώνα. Τα καλοκαίρια, άλλωστε, τα έχουμε όλοι περισσότερο ανάγκη.

panagopg@gmail.com