Καμία ένταξη έργου χωρίς ολοκληρωμένη προετοιμασία

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός έχει δίκιο σε σχέση με την ανάγκη προετοιμασίας των έργων. Σε ένα έργο πρώτα θα πρέπει να ολοκληρώνονται πλήρως οι μελέτες, να πραγματοποιούνται οι απαλλοτριώσεις και στη συνέχεια να γίνεται η δημοπράτηση και η υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο. Αν έχουν συμβεί όλα αυτά, τότε δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για καθυστερήσεις και τα έργα θα προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος και του αρχικού προϋπολογισμού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι βεβαίως η αυτονόητη και η απολύτως ορθολογική. Δεν τηρείται, όμως, όχι γιατί κανείς άλλος δεν το γνώριζε, αλλά γιατί υπάρχει το πρόβλημα των δημοσίων πόρων και η πίεση της ένταξης των έργων στα ευρωπαϊκά πλαίσια χρηματοδότησης. Οι μελέτες και οι απαλλοτριώσεις χρηματοδοτούνται συνήθως από εθνικούς πόρους, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι της κατασκευής από ευρωπαϊκούς πόρους. Το γεγονός αυτό προκαλεί στρεβλώσεις.

Οι μελέτες γίνονται στο όριο και στο απολύτως απαραίτητο και μένουν οι υπόλοιπες για το μέλλον. Οι απαλλοτριώσεις πάνε προς τα πίσω και οι πόροι δεν δεσμεύονται μέχρι να υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Την ίδια στιγμή, η πίεση του πολιτικού κύκλου, αλλά και το κλείσιμο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που επιβάλλει ένταξη για να μην χαθούν τα λεφτά, οδηγούν σε συμβασιοποιήσεις χωρίς να υπάρχει ετοιμότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δημιουργεί τις στρεβλώσεις. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο οικοδομούνται οι καθυστερήσεις και οι επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Η σωστή προετοιμασία των έργων, η εξασφάλιση των εκτάσεων που χρειάζονται και η πρόβλεψη για όλα τα βασικά στοιχεία τους είναι σίγουρα αυτό που απαιτείται για να μην έχουμε καθυστερήσεις και σπατάλη πόρων. Η πρόθεση του Περιφερειάρχη να μην εντάξει και να μην προχωρήσει έργο που δεν έχει απόλυτη ετοιμότητα είναι στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε να μην μείνει στα λόγια.

Η πίεση που οδηγεί στο κλείσιμο των χρηματοδοτικών πακέτων είναι αυτή που οδηγεί στην επίσπευση και στην υπόσχεση «θα το προλάβουμε μέχρι τη σύμβαση». Επειδή έχει αποδειχθεί ότι τίποτα δεν προλαμβάνεται στη συνέχεια, η θέση «καμία ένταξη χωρίς ολοκληρωμένη προετοιμασία» θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και απαρέγκλιτα στο μέλλον. Είναι ο μόνος τρόπος τα έργα να γίνονται στην ώρα τους, χωρίς να σπαταλούνται πόροι και δυναμικό. Ελπίζουμε να μην μείνουμε στη διατύπωση των αυτονόητων διαπιστώσεων και τη διακήρυξη των καλών προθέσεων.

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