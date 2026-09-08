Το σκουριασμένο ασθενοφόρο τα λέει όλα για όλους

Ο Υπουργός Υγείας φροντίζει για την προσωπική εικόνα του, ακολουθώντας τις τάσεις της μόδας με γυαλιά τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εμφυτεύσεις μαλλιών και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις ομορφιάς. Την ίδια ώρα, στη Μάνη εστάλη για την προσωρινή έστω εξυπηρέτηση των πολιτών ένα ασθενοφόρο που όποιος άρρωστος το δει μάλλον θα σηκωθεί και θα περπατήσει για να το αποφύγει! Η εικόνα έχει δύναμη και η αντίθεση είναι τόσο κραυγαλέα, που πραγματικά δεν χρειάζεται κάποιος να προσθέσει πολλά.

Η δημόσια υγεία έχει την εικόνα του σκουριασμένου ασθενοφόρου, η οποία προσπαθεί να αποκρυφτεί μέσα από την πληθωρική εικόνα του Υπουργού που φροντίζει να φαίνεται νέος και μιλά για όλους και για όλα σε φιλόξενα τηλεοπτικά στούντιο. Ο πολίτης όμως έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με τη γερασμένη εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας. Αντιμετωπίζει ένα υποστελεχωμένο, κουρασμένο και γερασμένο σύστημα υγείας, το οποίο τον φοβίζει και τον ταλαιπωρεί. Όπως δεν θέλει να μπει κάποιος σε ένα ασθενοφόρο σκουριασμένο και ξεχαρβαλωμένο, έτσι δεν θέλει να μπει σε ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο και με ιατρικό προσωπικό στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Υποστηρίζουν πολλοί ότι αρκεί η επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων και ότι η δημιουργία «θορύβου» πολλές φορές υποκρύπτει τα προβλήματα και δημιουργεί θετικό αφήγημα. Η άποψη αυτή είναι σωστή, όταν όμως δεν αφορά την καθημερινότητα του πολίτη και δεν πρόκειται για σημαντικό προσωπικό ζήτημα. Η υγεία δεν είναι ένας τομέας που αρκεί η επικοινωνία για να καλύψει τις παραλείψεις και τα προβλήματα. Αυτά είναι υπαρκτά και τα βιώνει ο κάθε πολίτης που για οποιονδήποτε λόγο περάσει την πόρτα μιας δημόσιας δομής υγείας.

Οι υπουργικές δηλώσεις αυτοθαυμασμού και η καλή επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων αλλά και των διαφορετικών απόψεων επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα όταν η πραγματικότητα που βιώνει ο κάθε πολίτης συγκρούεται με την εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί. Όταν δεν υπάρχει ένα αξιοπρεπές ασθενοφόρο για να νιώθει ασφαλής ο κάτοικος και ο επισκέπτης μιας απομονωμένης τουριστικής περιοχής, δεν μπορείς να μιλάς για σύστημα υγείας που «βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων». Όταν τα τελευταία χρόνια υπήρχαν σημαντικοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι υψηλότεροι των τελευταίων 50 χρόνων, μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, και δεν κατέστη δυνατή η αντικατάσταση των ασθενοφόρων, δεν μπορεί να στηθεί κανένα επικοινωνιακό αφήγημα για σοβαρότητα και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων. Η εικόνα του σκουριασμένου ασθενοφόρου τα λέει όλα και για όλους.

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