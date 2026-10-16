Ένα θετικό μέτρο για το ελαιοκομικό μητρώο

Η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή δηλώσεων στο ελαιοκομικό μητρώο αποτελεί μια σημαντική και αναμφισβήτητα θετική πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου. Το ζήτημα της επικαιροποίησης του ελαιοκομικού μητρώου σέρνεται εδώ και μήνες, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα διευκόλυναν τη σύνταξή του. Η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα επιτυγχάνει την ενοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μην ζητάει άλλα χαρτιά η μία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα η άλλη. Ταυτόχρονα, μειώνει δραστικά την ταλαιπωρία. Το γεγονός ότι οι αγρότες δεν είναι αναγκασμένοι να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές από τα ξημερώματα έξω από τις υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, είναι αναμφίβολα μια ουσιαστική κατάκτηση.

Η ψηφιακή πλατφόρμα από μόνη της δεν λύνει βέβαια το σύνολο του προβλήματος. Οι παραγωγοί χρειάζεται να συγκεντρώσουν μια σειρά από δικαιολογητικά, τα οποία συνεπάγονται υπολογίσιμο οικονομικό κόστος. Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός αγροτών δεν διαθέτει την απαραίτητη εξοικείωση ή τεχνολογική υποδομή για να συγκεντρώσει χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια τα απαιτούμενα έγγραφα και αδυνατεί, ασφαλώς, να τα υποβάλει ψηφιακά ο ίδιος. Ακόμα όμως και έτσι, η διαδικασία απλουστεύεται αισθητά. Με λογικό κόστος, η καταγραφή μπορεί να τρέξει ομαλά και να ολοκληρωθεί σύντομα μια απαραίτητη βάση δεδομένων για την ορθολογική αποτύπωση της παραγωγής ελαιολάδου στη χώρα.

Η κίνηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποδεικνύει ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να διευκολύνουν διαδικασίες οι οποίες ταλαιπωρούν τους πολίτες και μπλοκάρουν την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Το ελαιοκομικό μητρώο θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί μέσα από διαλειτουργικότητες χωρίς ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος, αλλά αυτό δυστυχώς δεν ήταν κεντρική κυβερνητική πολιτική. Η κίνηση της Περιφέρειας δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα, αλλά διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία. Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ελαιοκομικού μητρώου μπορεί να οδηγήσει σε στοχευμένες πολιτικές για την αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά και στην υιοθέτηση καλλιεργητικών πρακτικών που θα προσδώσουν ταυτότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, οι αγρότες θα πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος και την αυτοδιοίκηση ως οι φτωχοί και αγγράμματοι παρίες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίοι δήθεν «δεν ξέρουν και δεν μπορούν». Τα πράγματα στον αγροτικό τομέα μπορούν και πρέπει να αλλάξουν. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και με μικρές, στοχευμένες κινήσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των παραγωγών και, κυρίως, αποδεικνύουν έμπρακτα τον απαιτούμενο σεβασμό στον μόχθο τους.

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