Το χάος στους δρόμους απαιτεί παιδεία και αστυνόμευση

Σε ένα τροχαίο ατύχημα την Πέμπτη το βράδυ στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα αποτυπώνονται όλες οι στρεβλώσεις και οι αδυναμίες του κράτους, αλλά και της κοινωνίας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, Ρομά, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εμφανίστηκε μετά από μερικές ώρες, οπότε και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η εγκατάλειψη του ατυχήματος γεννά ερωτηματικά ακόμα και για το αν ήταν οδηγός αυτός που εμφανίστηκε ή αν οδηγούσε κάποιος άλλος και εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, μιας και σε αυτόν θα έφταναν έτσι κι αλλιώς οι αρχές.

Η κυκλοφορία αυτοκινήτων από Ρομά χωρίς δίπλωμα και με οχήματα που δεν πρέπει να έχουν περάσει ούτε έξω από ΚΤΕΟ δεν είναι κάτι σπάνιο. Το ζήτημα είναι γιατί δεν υπάρχει στοχευμένη και διαρκής αστυνόμευση, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφορία αυτοκινήτων αυτής της κατηγορίας, με οδηγούς πολλές φορές ανήλικους αλλά και άτομα που δεν διαθέτουν ούτε αστυνομική ταυτότητα. Ο διαρκής έλεγχος δεν θα περιόριζε μόνο τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και γενικότερα τις άσκοπες βόλτες και τις μικροκλοπές. Δεν γίνεται, προφανώς, γιατί δεν υπάρχει θέληση και σχέδιο με διάρκεια και επιμονή. Τα εβδομαδιαία «γιουρούσια» για να βγει το αστυνομικό δελτίο δράσης είναι φανερό πως δεν αρκούν.

Ο οδηγός της μηχανής που τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν φορούσε κράνος. Τι πρέπει να γίνει για να γίνει κατανοητό από όλους ότι το κράνος προστατεύει και περιορίζει τις συνέπειες της κακής στιγμής ή του κακού συναπαντήματος; Η διαρκής επιτήρηση για το κράνος επέφερε σε πρώτη φάση αποτελέσματα, κάτι που φαίνεται ότι την τελευταία περίοδο έχει ατονήσει. Όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί, η αστυνόμευση του κράνους, αν εφαρμοστεί με συνέπεια και αυστηρότητα για 1-2 χρόνια, θα επιτύχει την καθολική χρήση του.

Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα οφείλονται προφανώς σε έλλειψη οδηγικής παιδείας και αδιαφορία για τους άλλους αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Η απόκτηση όμως παιδείας και συνετής οδηγικής συμπεριφοράς περνά τόσο από την ενημέρωση όσο και από τους διαρκείς ελέγχους. Κανένας δεν πρόκειται να περάσει κόκκινο όταν ξέρει ότι υπάρχει κάμερα και κανείς δεν πρόκειται να μπει σε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα όταν ξέρει ότι οι πιθανότητες να τον σταματήσουν είναι σημαντικές. Ο έλεγχος λειτουργεί προληπτικά και δημιουργεί κουλτούρα συμμόρφωσης σε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Απαιτείται να γίνουμε όλοι πιο υπεύθυνοι, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, επιδιώκοντας ελέγχους και συμμόρφωση των πάντων στους κανόνες.

panagopg@gmail.com