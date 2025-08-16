Η Κρήτη 51 χρόνια μπροστά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χθες η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της visitpeloponnese.com, αναδημοσίευσε στοιχεία για τις εξαμηνιαίες αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων στον Αερολιμένα Καλαμάτας και τις περιφερειακές ταξιδιωτικές εισπράξεις του πρώτου τριμήνου, με σχόλιο: «Θετικά τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία για τον τουρισμό της Πελοποννήσου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων στον Αερολιμένα Καλαμάτας αυξήθηκαν κατά 7%, οι διανυκτερεύσεις κατά 65,9%, οι αφίξεις επισκεπτών στα καταλύματα κατά 37,7% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 60,1%. Οι ποσοστιαίες μεταβολές, χωρίς συγκριτικά στοιχεία, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας όλα πηγαίνουν… δεξιά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται να γίνουν τεράστια άλματα, για να καταξιωθεί διεθνώς ο προορισμός της Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 10.301.127 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων και στην Καλαμάτα μόνο 55.765 από αυτές (0,5% των συνολικών αφίξεων). Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο του έτους στην Ελλάδα καταγράφηκαν ταξιδιωτικές εισπράξεις 994,8 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 45,3 εκατ. ευρώ (4,5% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων). Αν στο κάδρο προστεθεί και η μείωση των εσόδων της εστίασης κατά 4,4% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο τρίμηνο του έτους, αρχίζει να σχηματίζεται η πραγματική εικόνα του περιφερειακού τουριστικού κλάδου, που προφανώς δεν είναι τόσο ρόδινη όσο την παρουσιάζει η επιλεκτική ανακοίνωση στοιχείων της visitpeloponnese.com.

Ανοίγοντας παρένθεση, αξίζει να επισημάνουμε ότι σχεδόν πάντα η εξουσία παρουσιάζει επιλεκτικά τα στοιχεία που την ευνοούν και γι’ αυτό ο Τύπος πρέπει να δημοσιεύει όλα ανεξαιρέτως τα δεδομένα, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες. Η «Ε» δημοσιεύει όλα τα στοιχεία, ανεξάρτητα από το πρόσημο των αποτελεσμάτων, προκειμένου να ενημερώνονται οι κοινωνικοί εταίροι και να εξάγουν τα δικά τους ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Και για να διευκολύνουμε το έργο των κοινωνικών εταίρων, θα επισημάνουμε ότι με ετήσιο ρυθμό αύξησης 7% στις αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα χρειαστεί 51 χρόνια για να φτάσει τις σημερινές αφίξεις της Κρήτης. Και με δεδομένο ότι οι αφίξεις στην Κρήτη αυξάνουν με ρυθμό 4,7%, γίνεται αντιληπτό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα καλύψει ποτέ το χάσμα όσο θα είμαστε εμείς… ζωντανοί. Ίσως τον επόμενο αιώνα. Τα υπόλοιπα είναι φθηνή προπαγάνδα για ψηφοφόρους και επιχειρηματίες χαμηλών προσδοκιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

lathanasis@yahoo.gr